Genç arıcılar buluşması 50 ülkeden katılımcıyla gerçekleşecek

Türkiye büyük bir küresel etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Arıcılık Olimpiyatı olarak da anılan Uluslararası Genç Arıcılar Buluşması (IMYB) 2027'de, Türkiye'de, Düzce Üniversitesi öncülüğünde Düzce'de düzenlenecek.

2026 yılında Kuzey İrlanda'da Belfast'ta düzenlenen 14. IMYB Olimpiyatlarına katılan Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, devir teslim plaketini ve madalyasını ülkemiz adına alarak Türkiye'ye döndü.

IMYB, uluslararası arıcılığa ilgi duyan gençler için düzenlenen yıllık toplantı olarak biliniyor. Etkinlik, 2010 yılında Çekya öncülüğünde Orta Avrupa'dan birkaç ülkenin girişimiyle başlamış olsa da büyük bir popülerlik kazandı ve dünya çapındaki en büyük uluslararası genç arıcılar toplantısı haline geldi. Genellikle 5 gün süren bu toplantıda, 12 ila 18 yaş arası katılımcılar bilgi ve becerilerini karşılaştırma, yeni arkadaşlıklar kurma, diğer ülkeler ve kültürler hakkında daha fazla bilgi edinme imkanı elde ediyor.

IMYB, 2010 yılında kuruluşundan bu yana, Çekya, Avusturya, Almanya, Polonya, Slovakya, İngiltere, Fransa, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey İrlanda dahil olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu'daki çeşitli ülkeler tarafından düzenlendi. 14. Olimpiyat 2026 yılında Kuzey İrlanda'da gerçekleştirildi. 15. dönüm noktası etkinliği 2027 yılında Türkiye'de yapılacak.

Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu tarafından hazırlanan 2027 adaylık dosyası, Uluslararası Genç Arıcılar Federasyonu (ICYB) tarafından incelendi, olağanüstü gücü ve vizyonu nedeniyle takdir edildi. 2025 yılında Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu Avrupa Arıcılık Birliği (EBA) tarafından Türkiye temsilcisi olarak seçilmişti.

Küresel bağlantının mirası ICYB, arıcılık topluluğunun yaşlandığının uzun zamandır farkında olduğunu belirterek, bu mesleğin devamlılığını sağlamak için genç ve enerjik bireyleri alana dahil etmenin gerekliliğini vurguladı. IMYB programı, dünyanın dört bir yanından 12-18 yaş arası gençleri bir araya getiren bilimsel, kültürel ve sosyal bir platform görevi görüyor. Amaç yeni nesli arıcılığa teşvik etmek ve sektörde gençleri güçlendirmek.

Arıcılık Olimpiyatları bir yarışmadan daha fazlası olarak katılımcılara dört günlük sürükleyici bir deneyim sunuyor. "Becerileri Test Etme, Kültürel Değişim, Bağımsızlık Kazanma" gibi birçok konuda etkinlikten daha fazlasını vadediyor.

Çekya'da küçük bir girişim olarak başlayan IMYB, 48 ülkeyi kapsayan küresel bir kutlamaya dönüştü. Yeni nesle ilham vermek, kültürlerarası anlayışı teşvik etmek ve arıların ekosistemimizdeki temel rolü hakkında farkındalık için hayati bir platform görevi görüyor.

Türkiye'de düzenlenecek 2027 Arıcılık Olimpiyatı, arıların sınır tanımadığını bir kez daha gösterecek ve sürdürülebilir bir geleceğe adanmış, küresel bir topluluk oluşturacak.

Şimdiye kadar IMYB 14 toplantı düzenledi. Avrupa'dan ve diğer kıtalardan yaklaşık 48 farklı ülke katıldı ve ulusal bayraklarını temsil etti. Bu ülkeler arasında Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kanada, Çin, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Mısır, İngiltere, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Hindistan, İrlanda, İsrail, İtalya, Ürdün, Kazakistan, Letonya, Lübnan, Lihtenştayn, Litvanya, Moldova, Malta, Hollanda, Kuzey İrlanda, Umman, Polonya, Romanya, Rusya, İskoçya, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, İsviçre, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Galler bulunuyor.

Toplantının kendisi, arıcılığa odaklanan bir yarışma ile katılımcıların sosyalleşebileceği ve bağlantılarını güçlendirebileceği çeşitli sosyal ve kültürel bir programın birleşimidir.

Yarışma, çeşitli pratik ve akademik disiplinlerden oluşuyor ve genç katılımcıların bilgi ve becerilerini test ediyor. Ancak toplantıların amacı sadece yarışmanın kendisi değil, esas olarak genç arıcıları motive etmek, aralarında arıcılık fikrini yaymak ve onlara sosyal ve kültürel deneyimler sunmaktır.

Gençlerin tutkusu, ilgisi ve becerileri, arıcılığın geleceğini korumaya ve ilerletmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda, IMYB deneyimi birçok katılımcı için ebeveynleri olmadan yapılan ilk yurt dışı seyahati olup, gelecekteki yaşam yollarını etkileyebilecek güçlü bir duygusal deneyim oluşturuyor. Bu toplantılar, arılar, ekoloji, genç nesil veya birleşik bir dünya oluşturmak gibi önemli konuları birbirine bağlamaya destek oluyor. IMYB sadece yıllık bir toplantı değil, aynı zamanda aileler, okullar, şehirler ve diğer kuruluşlar arasında değişimleri destekliyor ve benzer ilgi alanlarına sahip insanlar arasında güzel dostluklar kuruyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı