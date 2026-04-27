2026 Bağımsızlık Yılı Ödülleri törenle sahiplerini buldu

Ankara'da Gençlik İçin "Umut Hareketi": 2026 Bağımsızlık Yılı Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ankara Gençlik Gönüllüleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Keçiören Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Umut Hareketi Belgesel Gösterimi ve 2026 Bağımsızlık Yılı Ödül Töreni", bürokrasi, iş dünyası, siyaset ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Gecede bağımlılık ve akran zorbalığı ile mücadelenin bir "beka sorunu" olduğuna dikkat çekildi. Ankara Gençlik Gönüllüleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erhan Bayram'ın açılış konuşmasının ardından "Umut Hareketi" belgeseli izlendi.

"Türk gençliğini bu bataklıktan çekip çıkarmak için elimizi taşın altına koymak zorundayız"

Belgeselin ardından yeniden kürsüye çıkan Bayram, son günlerde artan akran zorbalığı ve her türlü bağımlılık sorununa dikkat çekerek, "Bu mesele sadece bir sosyal sorumluluk projesi değil, ülkemizin ve geleceğimizin beka sorunudur. Türk gençliğini etrafını saran bu bataklıktan çekip çıkarmak için istisnasız hepimiz elimizi taşın altına koymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Bağımsızlık Yılı Ödülleri sahiplerini buldu

Bayram'ın konuşmasının ardından toplumsal duyarlılık, kamu hizmeti ve bağımlılıkla mücadelede öne çıkan isimlerin ödüllendirildiği "2026 Bağımsızlık Yılı Ödül Töreni"ne geçildi. Gece boyunca Onur, Hizmet ve Motivasyon olmak üzere üç farklı kategoride ödüller sahiplerine takdim edildi. Onur Ödülleri'ne Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı, Necmi İlhan, Zehra Arıkan ve Gazi Lokman Aylar layık görülürken, Hizmet Ödülleri'ne Nevzat Özer, Mithat Coşkun, Büşra Var ve Makbule Tokur Kesgin layık görüldü. Motivasyon Ödülleri ise Yüksel Coşkun, Melih Karabacak, Muharrem Beşir, Mustafa Karataş, Deniz Yük'e verildi. Ödül takdimlerinin ardından sahneye çıkan halk sanatçısı Güngör Cebeci şarkılarını seslendirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
