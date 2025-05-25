2025 Hac Organizasyonu için Hazırlıklar Tamamlandı

2025 Hac Organizasyonu için Hazırlıklar Tamamlandı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 hac sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl yaklaşık 85 bin Türk hacı adayı hizmet alacak. Hacı adaylarına, Suudi Arabistan yerel mobil hattı verilecek ve otel servisleri Diyanet'in mutfağından sağlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 hac organizasyonuna dair tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl binde 1 ülke kontenjanına göre yaklaşık 85 bin Türk vatandaşı hac vazifesini yapacak. 25 Mayıs tarihine kadar 65 bin hacı adayı mübarek topraklara intikal ettiler. Harem'i şerife yakın bölgelerde kalacak 20 bin civarında otel tipi hacı adayı da önümüzdeki 5 gün içerisinde gelecekler. Başkanlık, bu yıl yaklaşık 85 bin Türk hacı adayına 4 bine yakın personeliyle hizmet verecek.

Suudi Arabistan'da Hac sezonu başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 hac organizasyonuna dair tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl binde 1 ülke kontenjanına göre yaklaşık 85 bin Türk vatandaşı hac vazifesini yapacak. 25 Mayıs tarihine kadar 65 bin hacı adayı mübarek topraklara intikal ettiler. Harem'i şerife yakın bölgelerde kalacak 20 bin civarında otel tipi hacı adayı da önümüzdeki 5 gün içerisinde gelecekler. Başkanlık, bu yıl yaklaşık 85 bin Türk hacı adayına 4 bine yakın personeliyle hizmet verecek.

Bu yılki en dikkat çekici uygulama ise, tüm hacı adaylarına Suudi Arabistan yerel mobil hattı verilmesi oldu. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü ve Hac İdare Merkezi Başkanı Remzi Bircan "Hac organizasyonumuzda her yıl birtakım yenilikler yapmaya çalışıyoruz. Biz önceki yıllarda her bir görevlimize bir adet yerel telefon hattı veriyorduk. Bu senenin en büyük yeniliklerinden bir tanesi de Suudi telefon hatlarının bütün hacı adaylarına verilmesi oldu. Her bir hacı adayımıza, bir adet Suudi telefon hattı veriyoruz. Bu sene ilk defa Diyanet İşleri Başkan'ımız Ali Erbaş'ın talimatlarıyla teslim ediyoruz" şeklinde konuştu.

Türk hacı adaylarının otellerine her gün 2 öğün Diyanet'in kendi mutfağında yapılmış yemek servisi, özel sağlık hizmeti ve Arafat'taki konforlu çadırları Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından örnek çalışmalar olarak bütün Müslüman ülke hac organizasyonlarına tavsiye ediliyor.

Bu sene bütün hacı adaylarımız için Nusuk uygulamasından hesap açılıyor ve kart çıkartılıyor. Kartların hacı adaylarımız otele geldiğinde hazır olması dikkat çekti. Bu sene kahverengi, filigranlı Nusuk kartları yanında olmadan ibadet alanlarına girmek mümkün olmuyor. Hacı adaylarının otellerinin bulunduğu bölgelerden, Kabe-i Muazzamaya düzenli olarak otobüs seferleri devam ediyor. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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