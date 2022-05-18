20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali 21 Mayıs'ta Başlıyor - Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda "Müzik Birleştirir" mottosuyla bu yıl 20'ncisi düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger de katıldı. Başkan Vahap Seçer'e festivale sunduğu katkıdan dolayı verilen plaketi Bengi İspir Özdülger aldı.

Mersin'in dünyadan sesler ile de kucaklaşacağı festivalin ana sponsorluğunu, kültür ve sanat dostu belediyecilik anlayışıyla hizmet sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Festivale desteklerinden dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e plaket verildi. Plaketi, Başkan Seçer adına Bengi İspir Özdülger, Mersin Valisi adına toplantıya katılan Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici'den aldı.

Toplantıya, Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, festivale destek veren ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, oda ve şirket temsilcileri katıldı. Toplantının konukları arasında ünlü modacı Barbaros Şansal da yer alırken, toplantının sunuculuğunu ünlü oyuncu Volkan Severcan yaptı. Önceki yıllarda gerçekleştirilen festivallerden derlenen fotoğraf görseli ve bu yılki festivali anlatan video gösteriminin izletilmesiyle başlayan programda, 'Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü' sahibi Ada Yalın Yücel keman dinletisi ile katılımcıları hayran bıraktı.

MERSİN, SANATLA BİRLEŞECEK

21 Mayıs'ta başlayacak olan festival, 11 Haziran'a kadar açık hava konserleri ve ücretsiz etkinliklerle Mersin'i sanatla birleştirecek. Etkinlikler; Mersin Kültür Merkezi, Tarsus Baca Meydanı, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Tarsus St. Paul Müzesi, Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Konser Salonu, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, Latin Katolik Kilisesi ve Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Sahne alacak sanatçılar, Mersinlilere unutulmaz bir festival yaşatacak.

ÖZDÜLGER: "MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ SANATTA GÜÇLENDİRİCİ BİR GÜÇ OLUŞTURUYOR"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, "Sizlere; kültüre ve sanata her zaman çok büyük ilgi gösteren, destek veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in selam ve sevgilerini getirdim. Bu yıl 20'ncisi yapılacak olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali hem kurumum Mersin Büyükşehir Belediyesi adına hem de açık söylemek gerekirse kendi adıma beni çok duygulandıran bir oluşum. Bu festivali gerçekten çok önemsiyoruz. Mersin Uluslararası Müzik Festivali aynı zamanda sanatta güçlendirici bir güç de oluşturuyor" dedi.

Festivale Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özdülger, "Başkanımız Sayın Vahap Seçer, kültür sanat her yerde olsun, bu şehirde her yer sanatla konuşulsun istiyor. Bu noktada da desteklerin gösterilmesine önem veriyor. Bunun için de bir sanatçı olarak ayrıca gurur duyuyorum. Bütün ekibe, yürütme ve yönetim kuruluna, tüm paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü Mersin şehri ve sanatseverleri bunu hak ediyorlar. Uzun soluklu, 20 değil daha nice yılları olan bir festival olmasını diliyorum" diye konuştu.

YAĞCI: "FESTİVALİMİZİ BU YIL DA 'MÜZİK BİRLEŞTİRİR' DİYE YAPIYORUZ"

20 yıldır gerçekleştirdikleri festivalle zor bir işi başardıklarını vurgulayan Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, "Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün dediği gibi müzik gerçekten ana damarlarımızdan biri. Her millette buna çok önem verilmesi lazım. Geçen sene bu festivali yapmak pandemi olaylarından dolayı çok zordu. Ama düşündük öyle bir festival yapalım ki buna da yetişsin, halkımızın yüreğine dokunsun, onu iyileştirsin. 'Müzik İyileştirir' dedik ve yaptık festivalimizi. Festivalimizi bu yıl da 'Müzik Birleştirir' diye yapıyoruz" dedi. Festivale destek veren tüm kurumlara teşekkürlerini ileten Yağcı, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünden küçük bir bölüm okudu.

FESTİVAL GALA KONSERİ İLE BAŞLAYACAK

21 Mayıs'ta Türkiye'nin opera yıldızlarının Gala Konseri ile başlayacak olan festivalde, 23 Mayıs'ta caz formatında şarkılar seslendiren genç yetenek Elif Sanchez, 24 Mayıs'ta ise Avusturyalı klasik müzik topluluğu Viener Klavier Quartett sahne alacak.

25 Mayıs'ta Aşık Mahsuni Şerif'in türkülerine getirdiği yorumla müzikseverlerin gönlünde taht kuran Ceylan Ertem, 26 Mayıs'ta Türk Caz Müziği'nin gözde topluluklarından Kerem Görsev Trio, 28 Mayıs'ta etnik müziğin Kazakistanlı usta topluluğu Turan Ethno Folk Band, 29 Mayıs'ta pop müziğinin ünlü ismi Zeynep Casalini ile MBB Kent Orkestrası müzikseverlerle buluşacak.

31 Mayıs'ta klasik müziğin Azeri yıldızı Jamal Aliyev, 2 Haziran'da klasik müziğin Mersinli genç ustası Hasan Gökçe Yorgun (Keman) ve Çinli piyanist Jiao Li, 4 Haziran'da pop müziğin ünlü ismi Melek Mosso, 7 Haziran'da klasik müziğin Hollandalı ustalarından oluşan Utrecht String Quartet sahne alacak. Festival, 11 Haziran'da İstanbul Modern Dans Topluluğu'nun gösterisi ile son bulacak.