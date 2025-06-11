20. Dursun Akçam Sanat Günleri Ardahan'da Başladı

Haber: Özkan KARAKAYA

(ARDAHAN) - Ardahan'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Dursun Akçam Sanat Günleri, tiyatrodan sinemaya, fidan dikiminden bilimsel söyleşilere uzanan zengin programıyla Türkiye'nin kültürel hafızasına katkı sunmaya devam ediyor. Etkinliğin mimarlarından Alper Akçam, "Bu coğrafyada bu etkinliği sürdürebilmenin hem sıkıntılarını hem de büyük onurunu yaşıyoruz. Umarım bu sanat günleri daha uzun yıllar boyunca devam eder. Dursun Akçam Kültür Sanat Vakfı, Ardahanlıların olduğu kadar, Edirne'ye kadar uzanan geniş bir kültürel mirasın da taşıyıcısıdır" dedi.

Ardahan, 13-15 Haziran tarihleri arasında, 20. Dursun Akçam Sanat Günleri'ne ev sahipliği yapıyor. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı tarafından her yıl düzenlenen etkinlik, artık Türkiye sınırlarını aşan bir prestije sahip. Etkinliğin mimarlarından Dursun Akçam'ın oğlu Alper Akçam, bu anlamlı organizasyonun hem zorluklarını hem de gururunu dile getirdi.

"Umarım bu sanat günleri daha uzun yıllar boyunca devam eder"

Alper Akçam, "Bu yıl 20. Dursun Akçam Sanat Günleri'ni yapıyoruz. Ardahan 20 yıldır kültürle, sanatla birlikte yaşıyor. Bu etkinlik, artık ülkemiz sınırlarını aşan bir prestij kazandı. 13-15 Haziran tarihleri arasında Ardahan'a yurt dışından ve Türkiye'nin dört bir yanından konuklarımız geliyor" dedi. Etkinliğin kapsamına da değinen Akçam, şunları söyledi:

"Her yıl özgün bir tema belirliyoruz. Birçok bilim insanını, sanatçıyı buraya davet ediyoruz. Ormanda fidan dikimi yapılıyor, tiyatro gösterileri düzenleniyor. Belgesel ve sinema gösterimleriyle kültürel çeşitliliği yaşatıyoruz. Sanıyorum Türkiye'de bu ölçekte, bu kadar süreklilik içinde ilerleyen başka bir etkinlik yok. Bu coğrafyada bu etkinliği sürdürebilmenin hem sıkıntılarını hem de büyük onurunu yaşıyoruz. Umarım bu sanat günleri daha uzun yıllar boyunca devam eder. Dursun Akçam Kültür Sanat Vakfı, Ardahanlıların olduğu kadar, Edirne'ye kadar uzanan geniş bir kültürel mirasın da taşıyıcısıdır."

Etkinliğin sadece sanatsal değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir duruş olduğunun altını çizen Alper Akçam, "Umarım Türkiye kültürün toprağına yeniden basar; birikimlerimiz yok edilmez, Cumhuriyetimiz dimdik ayakta kalır. Bizim bütün amacımız kültürün, kimliğin bir parçası olduğunu göstermek. Yöre kültürünü yaşatmak, çoğaltmak ve paylaşmak. Bize destek olan tüm basın mensubu dostlarımıza da gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.