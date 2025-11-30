2. Ulusal Biyomedikal Kongresi Marmaris'te Gerçekleşti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun Kongre Başkanlığını yaptığı 2. Ulusal Biyomedikal Kongresi, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek önemli çıktılar üretilmesine vesile oldu.

Biyomedikal Teknikerleri Derneği (BİYOTED) tarafından düzenlenen 2. Ulusal Biyomedikal Kongresi, 27-30 Kasım tarihleri arasında Marmaris Turban Grand Yazıcı Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Kongre Başkanlığını Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun üstlendiği etkinlik; 75 firma, 100 stant ve 800'ün üzerinde katılımcı ile sektörün en kapsamlı buluşmalarından biri olma özelliği taşıdı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu Kongre Geleceği Şekillendiren Bir Köprüdür"

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, etkinliğin Türkiye'nin biyomedikal konumunu güçlendiren stratejik bir platform olduğunu vurguladı. Hacımüftüoğlu: "Bu kongreyi, bilimin ve teknolojinin ışığında, sektörümüzün geleceğini şekillendirmek adına bir köprü olarak tasarladık. Geçtiğimiz yılki başarımızın üzerine, bu sene de bilgi alışverişini, bilimsel iş birliklerini ve farklı fikirlerin filizlenmesini teşvik eden bir platform kurmayı hedefledik" ifadelerini kullandı.

Kongrenin sadece bir bilgi aktarım alanı değil, aynı zamanda yeni ufuklar açan tartışmaların ve değerli bağlantıların kurulduğu bir buluşma noktası olacağını belirten Prof. Dr. Hacımüftüoğlu: "Kongremiz, akademiden klinik uygulamalara, tıbbi cihaz teknolojilerinden biyoteknolojiye uzanan geniş bir yelpazede, alanında uzman isimlerin sunumları ve interaktif panellerle zenginleşti. Bu etkinlik sadece bir bilgi aktarımı değil, aynı zamanda yeni ufuklar açan tartışmaların ve değerli bağlantıların kurulduğu bir buluşma noktası olacaktır. Klinik mühendislikte iyi uygulamalar örnekleri de kongremizde ele alınacak" dedi.

Sektörün Zirvesi Marmaris'te Buluştu

Biyomedikal Teknikeri Ahmet Ali Güven'in sunuculuğunu yaptığı kongrede, toplam 40 konuşmacı ile sektörün tüm paydaşları bir araya geldi. Açılışta DMO Genel Müdürü Şinasi Candan, SEİS Başkanı Metin Demir, Biyoted Başkanı Ufuk Karanfil, ARTED Başkan Yardımcısı Gürdal Şahin, TÜMDEF Başkan Vekili ve EGEDER Başkanı Onur Akgün, TOBB Medikal Meclis Başkanı L. Mete Özgürbüz birer konuşma yaptı.

Biyoted Başkanı Ufuk Karanfil konuşmasında: "Doğrudan insan hayatına dokunarak onlara anlamlı bir katkı sunuyoruz. Ülkemizde biyomedikali sağlam temeller üzerine kurmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yapay Zeka ve Sağlık Teknolojileri Masaya Yatırıldı

Kongre kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda biyomedikal mühendislik, tıbbi cihazlar, biyoteknoloji ve sağlık teknolojilerindeki en son gelişmeler ele alındı. Özellikle "Biyomedikal Alanında Teknik Hizmet Yönetimi, Finansal Sürdürülebilirlik ve Sahadaki Etkileri" ile "Banu Onaral Özel Oturumu: Sağlık Teknolojileri ve Yapay Zeka" başlıklı oturumlara yoğun ilgi gösterildi.

Yapay zeka oturumunda; odyometride yapay zeka kullanımı, mobil sağlık uygulamalarından tıbbi cihaza geçiş süreci, görüntüleme teknolojilerinde yapay zeka kullanımı ve yapay zekanın etik, güvenlik boyutları gibi konular uzman isimler tarafından ele alındı. Sektörün Geleceğine Işık Tutan Tartışmalar

TOBB Medikal Meclisi Başkanı L. Mete Özgürbüz, Türkiye'nin bir sağlık ulusu olma potansiyelinin altını çizerek: "Sağlık ulusunu güçlü kılan iki unsur vardır: Veri ve Yetenek. Veriye hakimiyet büyük önem taşıyor. Veriye hakim olan kazanacaktır. Bu iki unsur da sahadaki siz değerli görevlilerle mümkündür" değerlendirmesinde bulundu.

ARTED Başkan Yardımcısı Gürdal Şahin ise tıbbi cihaz sektörünün 50 bin kişiyi istihdam ettiğini ve Türkiye tıbbi cihaz pazarının 2,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını ifade etti.

Kongrede ayrıca sağlık teknolojilerindeki yenilikçi çözümler, stant açan firmalar tarafından katılımcılara tanıtıldı. Akademi, sektör ve klinik uygulamaları bir araya getiren kongre, biyomedikal alanında bilgi paylaşımı, bilimsel iş birliği ve yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi açısından önemli bir platform oluşturdu. - ERZURUM