2'nci İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Başladı - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ve Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliği ile düzenlenen 2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali başladı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde dün gerçekleştirilen gecenin açılış konuşmasını Festival Yönetmeni Vecdi Sayar yaptı. Vecdi Sayar konuşmasında, "Geçen yıl Pandemi koşullarında başlattığımız festivalimiz artık çok daha sağlam ilerleyecek, büyüyecek. Bu gece olduğu gibi sinema salonlarımız dolacak. İzmir seyircisinin desteğiyle ve sahiplenmesiyle adından söz ettiren saygınlığa kavuşacak" dedi.

"SİNEMANIN VE MÜZİĞİN SUSMADIĞI BİR TÜRKİYE"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, şöyle konuştu:

"Bu akşam açılışımızda çok önemli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Onun müzikleriyle bütün bir geçmişimizi film şeridi gibi hatırlıyoruz. Sayın Zülfü Livaneli'yi bu akşam konuk etmekten, bizleri onurlandırmasından son derece bahtiyarız. Bu festivalle İzmir, kültür sanat alanında çok daha güçlenecek. Zira amacımız; sinemanın ve müziğin susmadığı, tersine daha da çok ürettiği, konuştuğu bir Türkiye yaratmak."

LİVANELİ'YE ONUR ÖDÜLÜ

Festivalin Onur Ödülleri bu yıl müzisyen-yazar-yönetmen Zülfü Livaneli ile Polonyalı besteci Zbigniew Preisner'e verildi. Zülfü Livaneli yaptığı ödül konuşmasında, "Bu akşam anladık ki İzmir'in sadece dağlarında değil, salonlarında da çiçekler açıyormuş. Gerçekten çok duygulu anlar yaşadım. İzmir her haliyle çok güzel, her haliyle farklı. Bu tematik festival de İzmir'e çok yakıştı" dedi.

Gece, Rengim Gökmen yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası'nın seslendirdiği Zülfü Livaneli film müzikleri konseriyle sona erdi.

ANKA / Yerel