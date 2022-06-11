2. Kartal Kitap Fuarı Başladı - Haberler

İstanbul Anadolu Yakası'nın en büyük kitap fuarlarından biri olarak gösterilen, edebiyat, sanat ve medya dünyasının birbirinden değerli isimlerini ağırlayan, 2. Kartal Kitap Fuarı açıldı. 90 yayınevinin katıldığı fuarın ilk gününde, sevilen sanatçı Niyazi Koyuncu'nun konseri, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

10 gün boyunca edebiyat, sanat ve medya dünyasının birbirinden değerli isimlerini ağırlayacak 2. Kartal Kitap Fuarı'nın açılışı, törenle yapıldı.

Törene, CHP Milletvekilleri; Akif Hamzaçebi, Gökhan Zeybek, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, CHP PM Üyeleri Müslüm Sarı ve Hasan Efe Uyar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol, Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekim, CHP ve İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları, Kartal Kent Konseyi Başkanı Avukat Türkan Kurtulmaz Ertürk, Yazar Yaşar Seyman ve ünlü sanatçı Niyazi Koyuncu katıldı.

Açılış töreni, Başkan Gökhan Yüksel ve beraberindekilerin kurdele kesimi ile başladı. Kurdele kesiminin ardından Başkan Gökhan Yüksel, misafirler ile beraber fuar alanını gezerek, vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.

"KADINLARI OKUMAYAN MİLLETLER YÜKSELEMEZ"

Etkinliğin devamında, ünlü yazarlar; Ethem Baran, Gamze Güller, Harun Özen, Bülent Ayyıldız, Belma Fırat, Yaşar Seyman ve İnci Aral'ın söyleşileri gerçekleşti. Söyleşilerde, dün ve bugün dünya ve Türk edebiyatı, kadın meseleleri ve yazarların edebiyat hayatına bakışı konuşuldu.

Konuşmacılardan ünlü yazar Yaşar Seyman, edebiyatın ve sanatın desteklenmesi gerekliliğine, özellikle kadın meselelerinin çözümünde edebiyatın rolüne dikkat çekerek, Hacı Bektaş Veli'nin "Kadınları okutunuz, kadınları okumayan milletler yükselemez" sözlerini hatırlattı.

"YAZMAK, BENİ İYİLEŞTİRDİ"

Konuşmacılardan ünlü yazar İnci Aral ise yazım hayatını anlattı. Yazım hayatına öykü yazarak başladığını belirten ünlü yazar, okuduğu bir romandan sonra tekrar yazım hayatına döndüğünü, kötü bir çocukluk geçirdiğini fakat yazmanın kendisini iyileştirdiğini kaydetti.

Söyleşilerin sonunda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İnci Aral ve Yaşar Seyman'a teşekkür plaketi takdim etti.

"OKUMANIN, İÇ DÜNYAMIZA YAPTIĞI KATKIYI İYİ BİLEN BİRİ OLARAK…"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Kitap Fuarı'yla Anadolu Yakası'nda TÜYAP'ı aratmayacak bir etkinliği hayata geçirdiklerini belirterek, "Bugün bizleri yalnız bırakmayan siz edebiyat severlere, tüm yazarlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Kartal'ı, İstanbul'un kültür-sanat merkezi yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Okumanın, insanın iç dünyasına yaptığı katkıları, hayata olan bakışına yaptığı katkıları iyi bilen biri olarak, bu fuarı hayata geçirmenin mutluluğunu ve Kartal Kitap Fuarı'nı gelenekselleştirmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

KARTALLILAR, KARADENİZ HORONUNDA BULUŞTU

Fuarın açılış gününün son etkinliği, unutulmaz sanatçı Kazım Koyuncu'nun kardeşi ünlü sanatçı Niyazi Koyuncu konseri oldu. Yaklaşık bir saat sahnede kalan sanatçı, sevilen Karadeniz türkülerini söyleyerek, Kartallılar'a unutulmaz anlar yaşattı.

Niyazi Koyuncu'nun seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Kartallılar, konser boyunca horon oynadı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konserde ünlü sanatçıya bir teşekkür plaketi takdim ederek, "Kartal'ın birlik ve beraberliğini en iyi şekilde gösteren konserlerden biri oldu. Tüm farklılıklarımızla bir aradayız. Sanatçımız Niyazi Koyuncu'ya ve sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Ünlü sanatçı Niyazi Koyuncu ise Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür ederek, "Geçtiğimiz günlerde bir konserim iptal oldu. Aynı değer yargılarını taşımıyormuşum. Bence taşıyorum ki, burada hep beraberiz. Bu gece için, başta Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e ve sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir şey engelleyemiyor, şarkılarımızı söylemeye devam ediyoruz. Yaşasın sanat!" diye konuştu.

ANKA / Yerel