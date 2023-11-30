2 bin 800 askerin şehit olduğu Rus baskınının 170. yılı

Sinop'ta 170 yıl önce Rus baskını sonucu şehit edilen 2 bin 800 asker için anma töreni düzenlendi.

Anma töreni, 1853 Rus baskınında şehit edilen askerlerin kemiklerinin muhafaza edildiği Sinop Deniz Şehitliği'nde yapıldı. Sinop Valiliği, Sinop Belediye Başkanlığı, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından şehitliğe çelenk konulmasının ardından askeri tören mangası ile saygı atışı yapıldı.

Tören kapsamında Sinop Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni İclal Topaloğlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Öğretmen Topaloğlu, yaptığı konuşmada, "Sinop Baskını, Kırım Savaşı'nın yaşandığı yılların en önemli olaylarından biridir. Rus Ordusu, Kafkaslarda savaştığı Osmanlı kuvvetlerini zayıf düşürmek istemektedir. Osmanlı ordusuna ikmal sağlayan Trabzon ve Batum Limanları ise denizden Sinop'ta bulunan bir filotilla ile korunmaktadır. Rus kumandanı Amiral Nahimov, Osmanlı ordusunun ikmal desteğini kırmak amacıyla Sinop Limanı'na baskın yapmayı planlamıştır. Sinop Limanı'nın, 280 deniz mili uzağında bulunan İstanbul'dan yardım alamayacağını hesaplayan Amiral Nahimov, 30 Kasım 1853 Cuma günü ateş gücü çok yüksek gemilerle kuzeybatıdan Sinop'a girmiştir. Şehrin sis altında olması baskını kolaylaştırırken, Osmanlı bahriyelerinin de hazırlıksız oluşu Rusların lehine olmuştur. Baskın sonucunda Türk filosu neredeyse tamamen yok olmuş, toplamda 12 parça gemi ve yaklaşık 470 top kaybedilmiştir. 2 bin 800 askerimiz ise acı bir şekilde şehit edilmiştir. Şüphesiz ki tarihte yaşanmış her olay geriye birçok ders bırakır. Bu derslerden birincisi yaşandığı günün koşullarına, diğeri ise günümüzedir. Sinop baskınının o güne bıraktığı ders ile, bugün Paşa Tabyaları olarak bilinen yapı inşa edilmiş ve tabya sayısı 5'ten 11'e çıkarılarak deniz kontrolü sağlanmıştır. Bugün burada şehitlerimizi rahmetle anarken, bilimde ve fende ileri gitmenin önemini bu olayla bir kez daha hatırlıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner,

İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Özgen ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından şehitlerin anısına denize çelenk bırakıldı. - SİNOP