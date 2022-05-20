19 Mayıs Kemalpaşa'da Coşkuyla Kutlandı - Haberler

İzmir'in Kemalpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, dün akşam 20: 30'da Kemalpaşa Belediyesi Mehmet Ali Özdoğru Tesisleri önünden fener alayı yürüyüşü ile başladı. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın katılımı ile bando takımı eşliğinde Atatürk Bulvarı üzerinden ilerleyen kortej, yurttaşların yoğun ilgisi ve alkışlarıyla karşılandı.

Başkan Karakayalı, evlerinin balkon ve pencerelerinden marşlara eşlik eden yurttaşları selamladı.

Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda Kemalpaşa Belediyesi Spor Birimi tarafından hazırlanan gösteriler eşliğinde süren etkinlikte cimnastik, bale, halk dansları topluluğu, kickboks, çocuk zumba, judo, kule show ve müzik şöleni gecenin coşkusunu üst seviyeye çıkardı.

"BÜYÜK BİR İRADE VE MÜCADELENİN SONUCUDUR"

Başkan Karakayalı, "1919 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı yıldır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü çıktığı bu büyük yürüyüş, yine büyük bir irade ve mücadelenin sonucu olarak vatanın kurtarılmasını sağlamıştır. Bugün bizlerin omuzlarında olan yük büyük fedakarlıklar sonucu elde edilen kazanımlara sahip çıkmaktır. Hangi şartta olursa olsun, Atatürk İlke ve İnkılapları'nın yılmaz birer savunucusu olacağız. Böyle önemli bir günde bizlerle bu coşkuyu paylaşan, emek veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.