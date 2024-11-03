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19. Ayvalık Uluslararası Zeytin ve Turizm Festivali'nde Bin Yıllık Zeytin Ağaçlarından Zeytinyağı Üretimi

19. Ayvalık Uluslararası Zeytin ve Turizm Festivali'nde Bin Yıllık Zeytin Ağaçlarından Zeytinyağı Üretimi
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Ayvalık'ta düzenlenen festivalde, bin yıllık zeytin ağaçlarından zeytin hasat edilerek zeytinyağı üretildi. Etkinlikte yerel lezzetler de katılımcılara sunuldu.

19. Ayvalık Uluslararası Zeytin ve Turizm Festivali dahilinde düzenlenen etkinlikte bin yıllık zeytin ağacından hasat yapılarak zeytinyağı üretildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin ve Turizm Festivali çerçevesinde zeytin hasat etkinliği yapıldı. Etkinlik bahçesinde bulunan bin yıllık zeytin ağacından misafirlerin katılımıyla elle ve makineyle zeytin hasadı yapıldı. Katılımcılar topladıkları zeytinleri sepetlere koyarak zeytinyağı fabrikasına geçtiler. Fabrikada ise toplanan zeytinler yaklaşık 45 dakikalık bir işlem sonrasında bin yıllık zeytin ağacından toplanan zeytinler, zeytinyağına dönüştürüldü. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez üretilen zeytinyağlarını basın mensuplarına ikram etti. Ayrıca binlerce yıl önce zeytinyağı üretimde kullanılan yöntem ile temsili olarak zeytinyağı üretimi yapıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, "Bu sene biliyorsunuz Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Festivalimizin 19. sunu gerçekleştiriyoruz. Biz son iki yıl içerisinde turizm ayağını da ekleyerek Zeytin Hasat ve Turizm Festivali haline getirdik. Buradaki iki çabamız var bu hasat festivalinde. Birincisi markalarımızı ve marka değerimizi ön plana çıkartmak. Zeytin, zeytinyağındaki markalarımızı sunabilmek, tanıtabilmek. Aynı şekilde ikinci noktada buradaki ünümüzü hem gastronomi turizmi üzerinden hem de kentin içerisinde bulunduğu tarihi dokusu ve bununla birlikte tabiat parkları, su altı güzellikleri, su üstü sporlarına olan elverişli durumunu ön plana çıkartarak turizm faaliyetlerimizin yıla yaygın sürdürülebilir olması için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Bin yıllık zeytin ağacından yapılan hasada değinen Uçar, "Anıt ağaçlarımızın olduğu bir bölgedeyiz. Bu bölge içerisinde bin yaşının üzerinde ağaçlarımız var. Zaten bizim Ayvalık zeytinyağımızı özellikli kılan hususlardan bir tanesi de budur. Ayvalık'taki 2 milyon ağacın 1 milyon 200 bini 300 yaş ve üzerindedir. Bu 300 yaş üzerindeki ağaçlardan toplamış olduğumuz meyveyi sıkıp suyunu çıkartıyoruz ki bu çok özellikli, ilaç gibi bir ürün. Bu bizim Ayvalık zeytinyağını ayrıcalıklı ve özellikli kılmakta" dedi.

Bölgesel lezzetler ve Ayvalık Zeytinyağları ile hazırlanan yemekler davetlilere ikram edildi.

Düzenlenen etkinliğe İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çözmez, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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