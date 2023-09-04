18 Eylül'de Başlayacak Altın Koza Öncesinde İlçelerde Yazlık Sinema Nostaljisi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce 18-24 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali öncesinde ilçelerde açık havada sinema gösterimleri başladı.

Kozan ilçesi Horzum Yaylası'nda 'Hazine', Şehit Kubilay Meydanı'nda 'Bayi Toplantısı', Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde 'Vizontele', Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 'Aile Arasında' filmleri açık havada sinemaseverlerle buluştu. Adanalılar, yazlık sinema nostaljisi yaşadı. Film gösterimleri sırasında Adanalı sinemaseverlere patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.

Yazlık sinema nostaljisi, Saimbeyli ve Sarıçam ilçelerinde devam edecek ve Adanalıların yazlık sinema keyfi festivalin başlayacağı 18 Eylül tarihine kadar sürecek.