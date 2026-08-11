Dijital Pazarlamacı Çift, Erzurum'da Çiftlik Kurdu

İstanbul, Bursa ve Erzurum'da 16 yıl boyunca dijital pazarlama, grafik ve video grafik alanlarında çalışan Yunus Erçikli (36) ile bilgisayar mühendisi ve sigortacı eşi Nurseda Erçikli (33), hayallerindeki çiftlik için kolları sıvadı.

Erzurum'da yaklaşık 3 ay önce kendi imkanlarıyla Jersey ve Montofon ırkı 3 inekle çiftlik kuran Yunus Erçikli, yıllardır sürdürdüğü masa başı mesleğinin yanı sıra hayvancılığa adım attı. Eşi Nurseda Erçikli ise kendi mesleğini sürdürürken eşine destek olarak bu yeni yaşamın bir parçası oldu.

Kendi emekleriyle kurdukları çiftliğe prefabrik bir ev de yapan çift, bazı günler burada kalarak doğayla iç içe vakit geçiriyor. İneklerin yanı sıra tavuk ve köpeklerin de bulunduğu çiftlikte günün büyük bölümünü hayvanların bakımı ve üretim çalışmalarıyla geçiren Yunus Erçikli, daha önce hiç hayvana dokunmamış olmasına rağmen bugün süt sağıyor, tereyağı yapıyor ve hazırladığı ürünleri müşterilerine ulaştırıyor.

Dijital pazarlama alanındaki tecrübesini de çiftliğin tanıtımı ve satışında kullanan Erçikli, sosyal medya ve farklı dijital platformlar üzerinden ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Şehir hayatından çiftlik yaşamına uzanan bu hikayede çift, küçük başlayan üretimlerini büyüterek Erzurum'da kendilerine özgü bir üretim modeli oluşturmayı hedefliyor.

"Bu iş hep hayalimdi"

16 yıldır dijital pazarlama uzmanlığı, grafikerlik ve video grafikerliği yaptığını belirten Yunus Erçikli, uzun yıllardır hayalini kurduğu çiftçiliğe eşiyle birlikte adım attığını söyleyerek, " Hayatımın belirli zamanlarında İstanbul'da, Bursa'da ve Erzurum'da hayatım geçti. Bu iş hep hayalimdi. Sadece tedirgin oluyordum, acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye düşünüyordum. Eşimin de desteğiyle yapabileceğimize karar verdik. Kendi bütçemizde, kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştık. Hani bu görmüş olduğunuz çiftlik tamamen emek üzerine, maddiyat üzerine hiçbir şekilde olmayan, sadece emek üzerine kurulmuş bir çiftlik. Burada yani asıl istediğim şey, biz mesela farklı ürünler de yapmaya çalışıyoruz. Sürekli deniyoruz, en iyi ürünü, en şekil müşteriye nasıl sunabiliriz diye. Her konuda destek almaya çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Ben daha önce hiç hayvana dokunmamışken bugün süt sağabiliyorum, işte tereyağı yapabiliyorum. Müşterilere ürün götürebiliyorum. Hiç de gocunmuyorum, çok da sevdiğim bir iş, çok da memnunum. Bir sabah kalkmak zor oluyor 5'te, henüz ona alışamadım ama ona da alışacağım inşallah" diye konuştu.

"İki kişilik dev bir kadroyuz"

Çiftlikte şu an 3 inek bulunduğunu ve özellikle farklı bir üretim modeli oluşturmak istediklerini ifade eden Erçikli, dijital pazarlama alanındaki deneyimini çiftliğin tanıtımı ve satışta kullandığını ifade ederek, "Şu anda 3 ineğimiz var. Biz biraz daha farklı yapmaya çalışmak istediğimiz için ürünlerimizi Jersey ırkı ve Montofon ırkı olarak kurmaya çalıştık. Erzurum'da bu bilmiyorum, yok denecek kadar az diye biliyorum. Bizde bir farklılık olsun istedik. Zaten kendim de dijital pazarlamacı olduğum için sosyal medyamızı, işte YouTube kanallarımızı, farklı mecralarda kendimiz yönetiyoruz, satışımızı kendimiz yapıyoruz. Müşterilerle kendimiz görüşüyoruz. Tamamen 2 kişilik dev bir kadroyuz biz burada" ifadelerini kullandı.

"İnek sayısını yakın zamanda artırmayı düşünüyoruz"

Çiftlikteki hayvan sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Erçikli, farklı Jersey ırklarını da Erzurum'a getirmeyi planladıklarını söyleyerek, "İnek sayısını yakın zamanda artırmayı düşünüyoruz. Tamamen Danimarka ve Amerikan ırkı Jersey ırkları gelecek yakın zamanda inşallah. ve bu Erzurum'da tek olacak. İnşallah ondan sonra da Allah nasip ederse biz de devam etmeye, yürümeye devam edeceğiz inşallah" dedi.

Eşinin desteğiyle çiftçiliğe adım attı

Bilgisayar mühendisliği eğitiminin ardından sigortacılık yapan Nurseda Erçikli ise eşinin hayalini desteklemek için çiftçilik yolculuğuna dahil olduğunu belirterek,"Kocamın Bana sunmuş olduğu tercih ve sonuçlar neticesinde bu işi yapmaya karar verdik. Ben aslında bu işten tamamen bağımsız, bilgisayar mühendisliği okudum. Aynı zamanda sigortacıyım. Evlendikten sonra bir çocuk sahibi oldum. Ev hanımı ve anneyim. Birçok meslekten sonra rol alıyorum. Şimdi de çiftçiliğe el attık. Eşimin istekleri doğrultusunda ona destek vermeye karar verdim. Bakalım, bu yolda büyümeyi hedefliyoruz hani ona verdiğim destekle beraber. İnşallah büyüyeceğiz, daha da büyüyeceğiz. O aslında yavaş yavaş beni biraz daha bu konuda ne derler, ikna etti. Bir anda zaten biliyor kendisi ikna olmayacağımı, çünkü ben bu konudan tamamen bağımsız biriyim. Yani süt ve süt ürünleri bile tüketmem normalde ben. Ama böyle doğal hayat, çocuğuma güzel bir hayat, güzel bir gelecek namına ikna oldum diyelim yani. Bakalım artık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı