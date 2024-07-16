90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu

15 Temmuz hain darbe girişimin 8'inci yıldönümü dolayısıyla tüm yurttaki 90 bin camide sela okundu.

CAMİLERDE SELA OKUNDU

Türkiye genelinde 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde eş zamanlı olarak saat 00.13'te camilerde sela okundu.

81 ilde ve yaklaşık 90 bin camide, 15 Temmuz 2016'da darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan vatandaşlar için okunan selalar İstanbul'da Ayasofya Camii'nden kaydedildi. Program kapsamında bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.