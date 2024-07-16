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90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu

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Türkiye genelindeki 90 bin camide 15 Temmuz'un yıl dönümünde saat 00.13'te eş zamanlı olarak sela okundu. Selalar, İstanbul'da Ayasofya Camii'nden kaydedildi.

15 Temmuz hain darbe girişimin 8'inci yıldönümü dolayısıyla tüm yurttaki 90 bin camide sela okundu.

90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu

CAMİLERDE SELA OKUNDU

Türkiye genelinde 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde eş zamanlı olarak saat 00.13'te camilerde sela okundu.

90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu

81 ilde ve yaklaşık 90 bin camide, 15 Temmuz 2016'da darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan vatandaşlar için okunan selalar İstanbul'da Ayasofya Camii'nden kaydedildi. Program kapsamında bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

15 Temmuz İstanbul Türkiye Cami Yerel Politika Haberler

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