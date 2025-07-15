15 Temmuz şehitleri Diyarbakır'da dualarla anıldı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kent protokolü ve kurum amirleriyle birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Yenişehir ilçesinde bulunan Hava Şehitliği'ni ziyaret etti.

Program, Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük'ün yaptığı dualarla başladı. Ardından Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua etti. Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Vali Zorluoğlu, ailelerle sohbet ederek başsağlığı dileklerini yineledi.

Duygusal anların yaşandığı programda, şehitlerin hatırası bir kez daha minnet ve rahmetle anıldı. - DİYARBAKIR