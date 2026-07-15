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FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Düzce'de anıldı

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Düzce'de anıldı
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DÜZCE (İHA) – Ankara'da 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, Düzce'deki mezarı başında anıldı.

DÜZCE (İHA) – Ankara'da 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, Düzce'deki mezarı başında anıldı.

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsünün 10'uncu yıl dönümünde Düzce'de şehitlikte anma programı düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Okunan duaların ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Törende 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanması sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Ufuk Baysan da kabri başında anıldı. Şehidin annesi Hanife Baysal ile babası Ramazan Baysal'ın katıldığı kabir ziyareti sırasında duygusal anlar yaşandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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