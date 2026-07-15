15 Temmuz Şehidinin Babasından Yürek Burkan 'Oğul' Şiiri

15 Temmuz şehidi Oğuzhan Yaşar'ın babası Ahmet Yaşar, hain darbe girişiminde şehit olan oğlu için kaleme aldığı "Oğul" isimli şiirle duygulandırdı.

Oğlunun 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Yaşar, "Oğlum 19 gün gazi olarak yaşam mücadelesi verdi. Başına şarapnel parçası isabet etmişti. Maalesef 19'uncü gününde şehadet şerbetini içti" dedi.

1993 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Oğuzhan Yaşar, Ankara'da bir mağazada işçi olarak çalışıyordu. 15 Temmuz 2016 gecesi "Bir arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden ayrılan Yaşar, milli iradeyi savunmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne gitti. Darbeciler tarafından Külliye önüne atılan bombaların şarapnel parçalarının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Yaşar, kaldırıldığı GATA Hastanesi'nde 19 gün yaşam mücadelesi verdi. Doğum günü olan 3 Ağustos 2016'da şehit olan Yaşar, memleketi Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Yaymeşe Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Oğuzhan Yaşar'ı, "23 yaşında, 1.95 boyunda bir fidan. Tabuta sığmayan şehit" ifadeleriyle anmıştı.

"15 Temmuz Türkiye için bir kırılma noktasıydı"

15 Temmuz şehidi Oğuzhan Yaşar'ın babası Ahmet Yaşar, o gece yaşadıklarını ve oğlunun verdiği yaşam mücadelesini, "15 Temmuz, Türkiye için bir kırılma noktasıydı. Hatta ülkemizin yok olma noktasına geldiği bir geceydi. Rabbim o karanlık geceyi bu millete bir daha yaşatmasın. İnşallah böyle acıları bir daha görmeyiz. Ben oğlumun vurulduğunu 16 Temmuz günü saat 11.00 sıralarında GATA Hastanesi'nde olduğunu öğrendiğimde öğrendim. Oğlum 19 gün gazi olarak yaşam mücadelesi verdi. Başına şarapnel parçası isabet etmişti. Maalesef 19'uncu gününde şehadet şerbetini içti. Ben her zaman 'Vatan sağ olsun, milletim sağ olsun, bayrağım var olsun' diyorum. Oğlumun ardından kaleme aldığım 'Oğul' isimli bir şiirim var. Her okuduğumda hem evladımı hem de 15 Temmuz gecesi bu vatan için can veren tüm şehitlerimizi yeniden hatırlıyorum" sözleriyle anlattı.

Şehit oğluna "Oğul" şiirini yazdı

Ahmet Yaşar, şehit oğlu Oğuzhan Yaşar'ın ardından kaleme aldığı "Oğul" isimli şiiri de okudu.

OĞUL

Külliye'de reisini beklerken,

Hain kurşuna vuruldun oğul.

Başımız bizi sokağa seslerken,

Emrine koşarken vuruldun oğul.

Hainler alçaklar ateş saçarken,

Tanklarıyla insanları biçerken,

Vurup da milleti oradan kaçarken,

İblisin boynuna sarıldın oğul.

Çıkmadan sokağa abdestini aldın,

Üzerine farz olan namazını kıldın.

Orada vuruldun, orada kaldın,

Yar diye toprağa sarıldın oğul.

On dokuz gün gazi olup yaşadın,

Derdini içine sakladın.

Bir damla gözyaşıyla acını gizledin,

Bizi bekletmekten yoruldun oğul.

Görünce tepkiyi kaçıp gittiler,

Kayıp olup nasıl kaçtılar.

Doğuşun günü seni şehit ettiler,

Yar diye toprağa sarıldın oğul. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı