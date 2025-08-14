Gazi Telat Kahyaoğlu'na Devlet Övünç Madalyası Verildi
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Telat Kahyaoğlu'na, Çorum Valisi Ali Çalgan tarafından devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi. Kahyaoğlu, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önüne giderken vurularak yaralanmıştı. Vali Çalgan, gaziyi ve ailesini makamında ağırlayarak minnet duygularını ifade etti.
FETÖ silahlı terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önüne giden Talat Kahyaoğlu vurularak yaralanmıştı. Gazi Kahyaoğlu'na Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen devlet övünç madalyası ve beratı, Çorum Valisi Sayın Ali Çalgan tarafından takdim edildi.
Vali Çalgan, makamında konuk ettiği gaz ve ailesine teşekkür ederek, şehit ve gazilere duyulan minneti ifade etti. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel