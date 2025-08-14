Gazi Telat Kahyaoğlu'na Devlet Övünç Madalyası Verildi

FETÖ silahlı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan Telat Kahyaoğlu'na devlet övünç madalyası ve baratı verildi.

FETÖ silahlı terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önüne giden Talat Kahyaoğlu vurularak yaralanmıştı. Gazi Kahyaoğlu'na Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen devlet övünç madalyası ve beratı, Çorum Valisi Sayın Ali Çalgan tarafından takdim edildi.

Vali Çalgan, makamında konuk ettiği gaz ve ailesine teşekkür ederek, şehit ve gazilere duyulan minneti ifade etti. - ÇORUM