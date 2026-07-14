FETÖ'nün darbe girişiminde gazi olan Nusret Bayar o geceyi anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde çıkan çatışmada gazi olan ve Eskişehir'de yaşayan Nusret Bayar, "Saat 03.00 gibi kafamdan mermi yedim. Üzerimdeki atletimi çıkardım, kafamı sardım, kardeşimle birlikte sonra hastaneye gittik. Vatandaşlar olarak biz orada savunma yaptık" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen halk, tankların ve silahların önüne geçerek girişimi engellerken, o gece yaşananlar hala unutulmadı. Boğaziçi Köprüsü, şu anki adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gazi olan 47 yaşındaki Nusret Bayar, halkın darbe girişimini engellemeye çalıştığı esnada neler yaşandığını anlattı. O gece saat 03.00 gibi kafasına mermi isabet ettiğini belirten Bayar, üzerindeki atleti çıkarıp kafasına sardığını ve yaralanmasına rağmen hemen hastaneye gidemediğini dile getirdi.

"Askerlik yaptığım için tankın E-5'te olmayacağını çok iyi biliyorum"

Akşam işinden çıkıp eve giderken durumu fark ettiğinden bahseden Nusret Bayar, "Akşam saat 21.00 gibi iş yerimden çıktım. Evime giderken aracımla E-5 üzerinde, daha doğrusu D-100 kara kara yolunda tankların geçtiğini gördüm. Ona istinaden bu konuyu takip ettim. Tankların E-5'te olması zaten beni çok şaşırtmıştı. Kendim 18 ay askerlik yaptığım için tankın E-5'te olmayacağını çok iyi biliyorum. O süreçte sosyal medyaya baktım, köprüde askerlerin bulunduğunu, bir terör eylemi olduğunu gördüm. Kardeşimi arayıp onunla birlikte köprüye ulaşmak için Kısıklı üzerinden Burhaniye'ye uğradık. Burhaniye'den de köprüye, şu anki adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçtik. Orada askerlerin yolu kapattığını gördük. Biz de polislerin olduğu bölgeye geçtik, olayı sorduk, o zaman bir darbe kalkışması olduğunu öğrendik" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlar olarak biz orada savunma yaptık"

İlerleyen süreçlerde köprüye gelen İstanbul Valisi ve İstanbul İl Emniyet Müdürü'ne müdahale edildiğini anlatan Bayar, "Vali ve İl Emniyet Müdürümüze, 'Bu bir darbedir, teslim olun' denildi. Onlar da karşılık verince orada bir çatışma çıktı. Vatandaşlar olarak biz orada savunma yaptık, Vali ve İl Emniyet Müdürü'nün oradan çıkmasını kalabalık bir şekilde sağladık. İlerleyen süreçlerde çevrede vatandaş sayısı çoğalmaya başladı. Kardeşimle birlikte biz oraya ilk gidenlerdendik. Saat 00.00'dan sonra vatandaşların üzerine yoğun ateş açılmaya başlandı. O sürece kadar tek tek ateş ediliyordu ama 00.00'dan sonraki çatışmalarda yanımızda çok vurulan oldu. Bizim de yanımızdan çok kurşunlar geçmeye başladı. Saat 03.00 gibi ben yaralandım, kafamdan mermi yedim. Üzerimdeki atletimi çıkardım, kafamı sardım, kardeşimle birlikte sonra hastaneye gittik. Ben, TOMA araçlarının olduğu bölgedeydim. Onlara ateş edilmesin diye mecburen kardeşlerimizin yanında durduk, ayrılmadık. Sonuç bu şekilde oldu, gazilik sürecim bu şekilde başladı" diye konuştu.

Şu anda Eskişehir'de memurluk yaparak geçimini sağlayan Nusret Bayar, kafasına kurşun isabet etmesine rağmen sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı