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BYD aracının selde kopan parçası sosyal medyada gündem oldu

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Çin'de selde ilerleyen bir BYD aracından kopan parçanın motor olduğu iddia edilmişti. Otomotiv uzmanları, kopan parçanın motor olmadığını açıklayarak yanlış anlaşılmayı giderdi.

Çin'de selde ilerleyen bir BYD aracının altından kopan parça, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videoda motorun düştüğü iddia edildi.

Ancak otomotiv uzmanları, olayın gerçek sebebini açıklayarak yanlış anlaşılmayı giderdi. Kopan parçanın motor olmadığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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