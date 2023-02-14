Üye Girişi
Haberi Paylaş

123. saatte enkaz altından çıkarılan Melisa: "Babama ulaşıp annemin cenazesini söylemem gerek"

Yerel Haberler

123. saatte enkaz altından çıkarılan Melisa: "Babama ulaşıp annemin cenazesini söylemem gerek" 23 yaşındaki Melisa enkaz altından böyle kurtarıldı 7.

123. saatte enkaz altından çıkarılan Melisa: "Babama ulaşıp annemin cenazesini söylemem gerek"

23 yaşındaki Melisa enkaz altından böyle kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ - 7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremden 123 saat sonra enkaz altından çıkarılan 23 yaşındaki Melisa'nın kurtarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Kendisini kurtarmaya gelen madenci ile konuşan Melisa'nın, "Babam burada değil, kardeşim burada değil. Ulaşmam gerek, annemin cenazesini söylemem gerek" demesi izleyenleri duygulandırdı.

Geçtiğimiz pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremde 6 bloklu Yıldızkent Sitesinin girişindeki BİM markette depreme yakalanan 23 yaşındaki Melisa Ülkü hayatta kalmayı başarmıştı. 2 gün önce saat 09.57'de bölgede arama kurtarma çalışması yapan polis arama kurtarma ve AFAD ekipleri, 6 bloklu Yıldızkent Sitesi enkazında ses fark etti. Tepki üzerine yaklaşık 5 saatlik çalışmayla ekipler adeta iğneyle kuyu kazdı. Kendisine ulaşan ekipler Melisa Ülkü'ye korkmamasını bütün ekiplerin yanında olduğunu ifade etti. Saat 16.40 sıralarında enkazdan çıkarılan Melisa Ülkü, hastanede tedavi altına alındı.

"Babam burada değil, kardeşim burada değil. Ulaşmam gerek, annemin cenazesini söylemem gerek"

Melisa Ülkü'nün kurtarıldığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Melisa'nın kendisini kurtarmaya gelen ekiplere, "Babam burada değil, kardeşim burada değil. Ulaşmam gerek, annemin cenazesini söylemem gerek" demesi izleyenleri duygulandırdı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Yerel

Kahramanmaraş Elbistan Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title