12 Yaşındaki Minik Fotoğrafçı, Babasının Mesleğini Devam Ettiriyor

Sakarya'da kalp krizinden dolayı kaybettiği babasının mesleğini büyük bir aşkla yapan 12 yaşındaki çocuk, gelen müşterilerin fotoğraflarını çekiyor, photoshop üzerinden düzenleyerek istenilen şekle getiriyor. Dış çekimlere de giderek okul harçlığını çıkaran minik fotoğrafçıyı görenler hayrete düşüyor.

Adapazarı ilçesinde ikamet eden 12 yaşındaki Ömer Akif Yusufoğlu, 52 yaşında kalp krizi neticesinde kaybettiği babasının mesleğini büyük bir aşkla devam ettiriyor. 7 yaşında babasının fotoğraf makinesinin bulunduğu çantayı ve ekipmanları taşıyarak heveslenen minik, şimdilerde babasından kalan dükkana gelen müşterilerin fotoğraflarını çekiyor, photoshop üzerinden düzenleyerek istenilen şekle getiriyor. Karşılarında küçük fotoğrafçıyı gören müşteriler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Dış çekimlere de giderek okul harçlığını çıkaran minik fotoğrafçı, ileride yazılım mühendisi olmak istiyor. Oğlunun destekçisi olduğunu söyleyen anne Nilüfer Yusufoğlu ise duyduğu sözler karşısında onurlandığını aktardı.

"Babamın vefat etmesi benim bu işe dört elle sarılmama sebep oldu"

Babasından kalan mesleği büyük bir aşkla yapan 12 yaşındaki Ömer Akif Yusufoğlu, "Fotoğraf çekmeye babamın bana göstermesiyle başladım ve babamın vefat etmesi benim bu işe dört elle sarılmama sebep oldu. 7 yaşında başladığım bu işi devam ettiriyorum. Vesikalık, biometrik ve pasaport için fotoğraflar haricinde dış çekimlere gidiyorum. Beni görenler küçük olduğum için yapabilecek mi? kaygısına kapılıyorlar ama yaptıktan sonra şaşırıyorlar. İleride bir mesleğim olmazsa gerçekten fotoğrafçılığı yapabileceğimi düşünüyorum ama aklımda yazılım mühendisliği var" dedi.

"Çevredeki insanların olumlu sözleri bir anne olarak beni onurlandırıyor"

Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden anne Nilüfer Yusufoğlu, "Ömer Akif küçüklüğünden beri bu mesleğe merakı vardı ve babasının yanında çanta taşıyarak yapıyordu. O hevesle beraber büyüdü ve babasının vefatından sonra kendini kanıtlama rolüne büründü ve bu mesleği yapabileceğini kanıtladı. Fotoğraflarının yanı sıra insan ilişkileri de çok güzel ve kendisi karınca gibi çalışıyor. Bu meslekte gayet iyi bende elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Bu meslekte dedesi ve Vedat amcası var ona bu işte en büyük desteği verenler onlar. Müşteriler Ömer Akif'i görünce yapamayacağını düşünüyor. Boyu yetmediği zamanlarda sandalyenin üzerine çıkıp çekim yapıyor, düzenleyip müşterilere veriyor, bunu görenler ise hayrete düşüyor. Dış çekimlere gidiyor, kupa baskıları yapıyor ve müşteriler onun yapabileceklerini söyleyip para veriyorlar ve bu durum Ömer Akif'i bu meslekte daha da heveslendiriyor. Her insanın evladı kıymetlidir ve kendi çabalarıyla bir şeyler yaptıklarını görünce ben çok mutlu oluyorum ve gurur duyuyorum. Çevredeki insanların olumlu sözleri bir anne olarak beni onurlandırıyor" diye konuştu. - SAKARYA