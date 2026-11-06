11 yaşındaki Ömer Asaf, ikinci böbrek naklinin ardından sağlığına kavuştu

Doğduğu gün diyaliz tedavisine başlayan 11 yaşındaki Ömer Asaf Öztürk'ün ilk böbrek nakli 16 aylıkken canlı vericiden, ikincisi ise kadavradan bağışla gerçekleştirildi. En büyük hayali arkadaşlarıyla futbol oynamak olan küçük çocuğa, hemşireler tarafından Organ Bağışı Haftası'nda taraftarı olduğu kulüp forması ve top hediye edildi. Oğlunun sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşayan anne Emine Öztürk, "Empati çok önemli. İnsanlar geceleri çocuklarının üzerini örtmek için uyanıyor. Biz ise nefeslerini dinlemek için uyanıyoruz" dedi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan, 6 buçuk aylık ve bin 300 gram dünyaya gelen Ömer Asaf'ın böbreklerinin bulunmadığı belirlenince doğduğu gün diyaliz tedavisine başlandı. Annesi ve dedesi de farklı nedenlerle böbrek nakli olan Ömer Asaf, henüz 16 aylıkken akrabası Hüseyin Bilgin'den nakledilen böbreğiyle yaklaşık 8 yıl yaşamını sürdürdü. Ancak zaman içinde gelişen mesane sorunları ve idrar kaçağı nedeniyle çok sayıda ameliyat geçirmesine rağmen nakledilen böbrek işlevini yitirdi. Yeniden diyaliz tedavisine başlayan Ömer Asaf, son bir yılını evde hemodiyaliz tedavisiyle geçirdi. Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesinin organ bağışı kararı sayesinde Ömer Asaf için uygun böbrek bulundu. Acıbadem Kent Hastanesi Üroloji ve Böbrek Nakli Uzmanı Dr. Işık Özgü ve ekibinin gerçekleştirdiği ikinci nakil başarılı geçti. Böbrek fonksiyonlarının iyi seyretmesi üzerine küçük çocuk, Organ Bağışı Haftası'nda sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

"Çocuklarımızın nefesini dinlemek için uyanıyoruz"

Oğlunun ikinci kez hayata tutunmasının mutluluğunu yaşayan anne Emine Öztürk, organ bekleyen ailelerin yaşadığı duyguları anlatmanın çok zor olduğunu söyledi. Üç yıl boyunca sürekli bir telefon beklediklerini, geceleri bile telefonlarını yastıklarının altında tuttuklarını belirten anne Öztürk, şöyle konuştu:

"Tarifi mümkün olmayan duygular. Sürekli telefon başındasınız. Gece bile yastığınızın altında telefonla uyuyorsunuz. Acaba bir haber gelecek mi diye bekliyorsunuz. Çoğu zaman umutsuzluk yaşasanız da o umutla yaşamak zorundasınız. Bence insanların kendilerini bizim yerimize koyması, empati yapması çok önemli. İnsanlar geceleri çocuklarının üzerini örtmek için uyanıyor. Biz ise nefeslerini dinlemek için uyanıyoruz."

Ömer Asaf'ın hastalığı nedeniyle yaşıtları gibi koşup oynayamadığını, sosyal hayata istediği gibi katılamadığını anlatan anne Öztürk, oğlunun en büyük hayalinin futbol oynamak olduğunu söyledi. Organ bağışında bulunan aileye minnettar olduklarını dile getiren Öztürk, "Bunu yapanlardan Allah razı olsun. Bu çok büyük bir şey. Organlarınız toprak altında çürümesin, başka hayatlara can olsun. Kimse başına gelmeden anlamayacak ama empati çok önemli" dedi.

"En büyük hayalim arkadaşlarımla futbol oynamak"

İkinci kez böbrek nakli olup sağlığına kavuşan Ömer Asaf da yapamadığı şeyleri gerçekleştirmek istediğini belirterek, "Arkadaşımla, kuzenlerimle futbol oynamak, parka gitmek ve eğlenmek istiyorum" dedi. Organ bağışında bulunan aileye de teşekkür eden Ömer Asaf, "Allah herkese nasip etsin" ifadelerini kullandı. Hastanede görev yapan hemşirelerden ise küçük çocuğa sürpriz geldi. Taraftarı olduğu Galatasaray kulübünün forması ve bir futbol topu hediye edilen Ömer Asaf, arkadaşları ve kuzenleriyle futbol oynayabileceği, parka gidebileceği günlerin hayalini kuruyor.

"Organ bekleyen 28 bin kişi var"

Öte yandan Ömer Asaf'ın ikinci kez böbrek nakli olmasını sağlayan Acıbadem Kent Hastanesi Üroloji ve Böbrek Nakli Uzmanı Dr. Işık Özgü, organ bağışının önemine dikkat çekerek Türkiye'de yaklaşık 28 bin kişinin böbrek nakli beklediğini söyledi.

Ömer Asaf'ın ilk böbreği bir akrabasından aldığını, nakledilen böbreğin işlevini yitirmesinin ardından beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesinin bağışı sayesinde ikinci kez nakil yapabildiklerini anlatan Dr. Özgü, "Her şey yolunda gitti. Bu hafta hastamızı taburcu ettik. İnşallah bundan sonra da kontrollerine düzenli gelecek ve sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Organ bağışında son yıllarda umut verici bir artış yaşandığını belirten Dr. Özgü, "Pandemi öncesinde organ bağışında yavaş yavaş toparlanma başlamıştı. Pandemi döneminde ciddi bir düşüş yaşandı. Yeniden bir artış var. Kendi hastanemizde geçen yıl nakillerin yaklaşık yüzde 15'i kadavra bağışından yapılırken, bu yıl bu oran yüzde 20'lere ulaştı. Bu artış ümit verici ancak çok daha iyi seviyelere gelmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Organ bekleyen hastaların bağış yetersizliği nedeniyle hayatlarını kaybedebildiğine dikkat çeken Dr. Özgü, Türkiye genelinde her gün 7-8 kişinin organ beklerken yaşamını yitirebildiğini belirterek, toplumda organ bağışı bilincinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Ömer Asaf'ın Organ Bağışı Haftası'nda sağlığına kavuşarak hastaneden ayrılmasının anlamlı olduğunu ifade eden Dr. Özgü, "Organ bağışı konusunda toplumun daha fazla bilinçlenmesi gerekiyor. Ömer Asaf'ın taburculuğunun bu haftaya denk gelmesi de güzel bir tesadüf oldu" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı