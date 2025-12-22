Haberler

Denizli'nin asırlık çınarı 107 yaşında hayatını kaybetti

Denizli'nin asırlık çınarı 107 yaşında hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık eden 107 yaşındaki Fatmana Özarslan, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Osmanlı'dan Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar birçok tarihi süreçte bulunmuş olan Özarslan, 1 Ekim'de kaymakam tarafından ziyaret edilerek 107. yaşı kutlanmıştı. Vefatı sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık eden 107 yaşındaki Fatmana Özarslan, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

1918 yılında dünyaya gelen Özarslan, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinden Cumhuriyet'in kuruluşuna, günümüze kadar pek çok tarihi süreci yaşadı. Hayatı boyunca 2 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Fatmana Özarslan, çevresi tarafından sevilen, saygı duyulan bir isimdi. Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, 1 Ekim'de Fatmana Özarslan'ı evinde ziyaret etmiş ve 107. yaşı için özel pasta kesmişti. Uzun ömrüyle dikkat çeken Özarslan'ın vefat haberi, ailesi ve yakınları başta olmak üzere sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Fatmana Özarslan'ın cenazesi İlbade Mezarlığında defnedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti
Karaman'da iş kazasında 17 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Eşarbını makineye kaptıran genç kız feci şekilde can verdi
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
'Dışarıdan kadın getirmek yasak' tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler

"Kadın getirmek yasak" tartışması! Oğlu öldürülen baba kahretti
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
Ümit Dikbayır, DEM Parti milletvekillerine: Meclis'te yeteri kadar terörist var

Özel'in bizzat rozet taktığı vekilden DEM'lilere inanılmaz sözler
Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...

Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
title