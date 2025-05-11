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102 Yaşındaki Kezik Erol'a Aile Şefkati

102 Yaşındaki Kezik Erol'a Aile Şefkati
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Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, 102 yaşındaki Kezik Erol'a çocukları ve torunları bebek gibi bakıyor. Hiç doktora gitmeyen Erol, sağlıklı beslenme sayesinde uzun bir yaşam sürdürüyor. Aile bireyleriyle vakit geçiren Erol'un sağlığı hakkındaki doktor değerlendirmesi de dikkat çekiyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 102 yaşındaki Kezik Erol'a çocukları adeta bebek gibi bakıyor.

Çekerek'in Arpaç köyünde yaşayan Kezik Erol'un 102 yaşında olduğu biliniyor. Ancak resmi kayıtlara göre 97 yaşında olan Kezik ninenin 3'ü kız, 3'ü erkek 6 çocuğu ve 24 torunu bulunuyor. Bugüne kadar hiç doktora gitmeyen, tavşan, keçi ve koyun eti tüketen Erol'a çocukları adeta bebek gibi bakıyor. Çocukları ve torunları tarafından özenle bakılan Erol, yemeğini yedikten sonra aile bireyleriyle sohbet edip, daha sonra vaktini dinlenerek geçiriyor. Gün içinde ziyaretine gelen çocukları ve torunları, Erol ile sohbet etmekten mutluluk duyuyor.

"Doktor annemin ciğerleri için 'kuzu ciğeri' gibi dedi"

Kezik Erol'un kızı Hanım Taşbilek, "Annem hiç hastane yüzü görmedi. Aspirin bile içmedi. Sağlığı temiz havaya bağlı. Bol bol tavşan, keçi, koyun yemiş. Yaşlılığa bağlı alzaymır başlangıcı var. Şimdilerde köfte pilav yer, başka şey yemez. Eskiden çay çok içerdi, şimdi içmez. Sağlık durumu çok iyi. Geçenlerde doktora gittik. Doktor, 'Ciğerleri kuzu ciğeri gibi, daha çok yaşar' dedi. Gözleri 2 senedir görmüyor. İnat etti doktora da gitmedi, gitseydi gözleri açılacaktı. Çocukları bakıyor. Babam ise 2004 yılında yedinci ayda vefat etti" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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