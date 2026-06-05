Haberler

100 yıllık vasiyet Semerkant'ta yerine getirildi

100 yıllık vasiyet Semerkant'ta yerine getirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1926 Bakü Türkoloji Kurultayı'nda alınan ancak hayata geçirilemeyen Semerkant kararı, 100 yıl sonra Yunus Emre Enstitüsü ve iş birliğiyle düzenlenen kurultayla gerçekleştirildi. Türk dünyasından akademisyenler ortak alfabe, kültürel iş birliği ve dijital Türkoloji konularını ele aldı.

1926 Bakü Türkoloji Kurultayı'nda alınan, ancak hayata geçirilemeyen Semerkant kararı, 100 yıl sonra gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dil Kurumu, Marmara Üniversitesi ve Semerkant Devlet Üniversitesi iş birliğiyle '100 Yıllık Vasiyet: Semerkant Türkoloji Kurultayı' düzenlendi. Program, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde, 5-6 Haziran tarihlerinde yapıldı.

Bir asırlık karar hayata geçti

1926 yılında Bakü'de düzenlenen Birinci Türkoloji Kurultayı'nda bir sonraki toplantının Semerkant'ta yapılması kararlaştırılmış ancak dönemin siyasi şartları nedeniyle bu karar uygulanamamıştı. Türkoloji çevrelerinde '100 yıllık vasiyet' olarak anılan karar, aradan geçen bir asrın ardından yerine getirildi.

Türk dünyasının ortak geleceği konuşuldu

Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kuzey Makedonya'dan akademisyenlerin katıldığı kurultayda; ortak alfabe çalışmaları, Türkçenin geleceği, kültürel iş birlikleri ve dijital çağda Türkoloji araştırmalarının yeni yönelimleri ele alındı.

Kurultayın açılışında konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Semerkant'ta gerçekleşen buluşmanın yalnızca geçmişe verilen bir sözün yerine getirilmesi olmadığını belirterek, Türkoloji çalışmalarının dijital çağın imkanlarıyla yeniden şekillendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kalıcı iş birliği mesajı

İki gün süren kurultay boyunca gerçekleştirilen 15 oturumda, Türk dünyasının ortak kültürel hafızası ve bilimsel iş birliği imkanları değerlendirildi. Sunulan bildirilerin kitaplaştırılarak akademik dünyaya kazandırılacağı bildirildi.

Türkoloji alanında yeni iş birliklerine zemin hazırlayan kurultay, yüz yıl önce ortaya konulan ortak vizyonun günümüz şartlarında yeniden yorumlanması bakımından önemli bir adım olarak değerlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Esenboğa Havalimanı'nda büyük panik! Şarj cihazı alev aldı, yolcular apar topar tahliye edildi

Uçakta büyük panik! Kabin dumanla kaplandı, yolcular tahliye edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

Paylaşımı başına iş açtı, tepkiler dinmeyince istifa etti

İrem Derici'nin, 'Futbolcu olsaydım sizce hangi mevki olurdu? sorusuna Okan Buruk'tan bomba yanıt

İrem Derici'nin sorusuna verdiği yanıt herkese kahkaha attırdı

Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor

Sıfır Atık Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor
Erman Toroğlu hakkında beraat kararı

3 yıla kadar hapsi istenen Erman Toroğlu hakkında yeni karar
Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi

Duruşma için yola çıkarıldı, 60 km sonra cezaevine geri getirildi
Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler