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10 Kasım’da gökyüzüne selam: Erzurum’da geleceğin havacılarından duygulandıran yoklama

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10 Kasım’da gökyüzüne selam: Erzurum’da geleceğin havacılarından duygulandıran yoklama Haber Videosunu İzle
10 Kasım’da gökyüzüne selam: Erzurum’da geleceğin havacılarından duygulandıran yoklama
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Atatürk Üniversitesi Hava Ulaştırma Kulübü öğrencileri, 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz hava şehitlerimizi Erzurum Kars Kapı Hava Şehitliği’nde anlamlı bir klip ile andı.

Atatürk Üniversitesi Hava Ulaştırma Kulübü öğrencileri, 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz hava şehitlerimizi Erzurum Kars Kapı Hava Şehitliği'nde anlamlı bir klip ile andı.

Klipte öğrenciler beş hava şehidimizin isimlerini tek tek okuyarak yoklama aldı ve her isme "Göklerde!" diye karşılık verdi. Yoklamada ilk kadın hava şehidimiz ile Hava Ulaştırma Kulübü Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Pilot Ali UÇAR'ın 23 yıl omuz omuza birlikte görev yaptığı pilot ve uçuş teknisyeni mesai arkadaşları anıldı.

Yoklamanın son ismi Gazi Mustafa Kemal Atatürk oldu. Atatürk'ün adı okunduğunda öğrenciler hep bir ağızdan "Burada!" dedi, ardından anıta pilot brövesi bırakarak gökyüzüne selam durdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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