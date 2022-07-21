Ardahan'da 2021'de Özkan Birkal'ın Öldürülmesi ile Suçlanan İki Kişi Salıverildi, Aile Tepkili: "Kabul Edemiyorum. Hak, Hukuk, Adalet İstiyorum"

ÖZKAN KARAKAYA

Ardahan'ın Damal ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Özkan Birkal'ı, hayvan pazarında ellerindeki sopalarla döverek öldürüldüğü iddia edilen M.C.K. ile F.K.'nin soruşturma aşamasında tahliye edilmelerine, Birkal Ailesi ve yöre dernekleri tepki gösterdi. Özkan Birkal'ın babası Hüseyin Birkal, "Suçsuz yere oğlumu öldürüp elini kolunu sallayarak gezen bir katilin terör estirerek ortada gezmesini kabul edemiyorum. Hak, hukuk, adalet istiyorum" dedi.

Ardahan'ın Damal ilçesinde yaşayan ve geçimini hayvancılık yaparak sağlayan 41 yaşındaki Özkan Birkal'ın, 15 Temmuz 2021'de, ilçedeki hayvan pazarında öldürülmesi ile ilgili tutuklu olarak yargılanan iki kişi tahliye edildi. Birkal ailesi, bir araya gelerek yaptıkları açıklamada, tahliye kararlarına tepki gösterdi. Ailenin avukatı Zeynel Ateşel, şunları söyledi:

"Kasten adam öldürme' suçundan ceza davası açılacağına, 'kasten yaralama neticesinde adam öldürmekten' dava açıldı. Kasten adam öldürmenin cezası müebbet ağır. 'Kasten yaralama neticesinde adam öldürme' 12 yıl ile 18 yıl arasında ceza.

Burada da bir el dokundu ve maalesef en hafif nasıl olacak o pozisyonda devam ediyor, dava şu an. En başta yapılmış olan bu fahiş hukuk hatasının giderilmesini beklerken, şahısların tutuklu yargılanması beklerken maalesef bugün de şahıslar tutuksuz yargılanmak üzere elini kolunu sallayarak, tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilmektedir.

Gerçekten biz toplum olarak, ben bir hukukçu olarak çok ciddi manada vicdanen sıkıntılıyız. Umarım böyle şeyler bir daha yaşanmaz. Çok üzüntülüyüz ve bu üzüntümüzü tarif edemiyoruz. Adalet istiyoruz, gerçekten adalet istiyoruz. Bir insanın yaşam hakkı ortadan kaldırılmıştır. Aile perişandır, şahısların cezalandırılmasını istiyoruz. Umarım artık bu adalet bir an önce tecelli eder."

"ADALETSİZLİĞE GÖZLERİMİZLE ŞAHİT OLDUK"

Damal Dernekler Federasyonu Başkanı Güner Kökat ise şunları söyledi:

"Biz bu olayın olduğu günden beri davayı yakinen takip edip bugünkü mahkemesine kadar ailenin ve toplumumuzun yanında olduğumuzu belirttik ve belirtmeye de devam edeceğiz. Bugünkü görülen davada, Türkiye'deki adaletsizliğin, hukuksuzluğun hangi boyutta olduğunu biliyorduk, ama bugün bir kez daha gözlerimizle şahit olduk.

Bir yolda yürürken hayvana veya bir serçeye dahi çarpıldığında zarar verildiğinde bunun tutukluluk süreci bunun bile cezasız kalmadığı bir süreçte, iki çocuğu yetim kalarak hayatını kaybeden arkadaşımızın katilleri bugün elini kollarını sallayarak dolaşıyor.

Haliyle bu da bölge halkında tedirginlik uyandırıyor. Biz bu olaya Damal Dernekler Federasyonu olarak 22 pare köyü ile dahil olduk ve davayı sonuna kadar takip ediyoruz. Çünkü bölge halkında da büyük bir tedirginlik var. Biz Vali beyle de Kaymakam beyle de Emniyet müdürü ile de konuştuğumuzda, bu tedirginliklerimizi dile getirdik. Bugün sadece Özkan Birkal üzerinde nezdinde bu cinayet işlenmiştir ama yarın bölge halkı nezdinde kimin başına ne geleceği ne olacağı kestirilemiyor.

"BÖLGEDEKİ İNSANLAR TEDİRGİN OLUYOR"

Bu yargılamanın da bu ve benzeri alışveriş zorbalık yapan insanlara cesaret verdiğinin bir kanıtıdır. Çünkü bölgedeki insanlar tarımını yaparken bir tedirginlik içerisinde yapıyorlar Çünkü arazileri; hem dışarıdan gelenler tarafından istila edilirken, dışarıdan gelen insanların mafyavari hal ve hareketleri bölge insanlarını tedirgindi. En son yaşanan bu süreçte de insanlar gelip Damal hayvan pazarında mafyavari ve zoraki bir şekilde adamın parasını gasp edip sonrasında döverek öldürmek ve sonucunda da elini kolunu sallayarak gezmesi ne bizim kurumumuz tarafından ne de halk tarafından kabul edilebilir değildir. Umarız ki Türkiye'de adaletin olduğunu bugün burada görmedik. Önümüzdeki mahkemelerde ümit ediyoruz ki görürüz.

Biz aile fertleri olarak ve Damal Dernekler Federasyonu olarak buraya geldiğimizde olayın seyrini, mahkeme seyrini, hangi boyutta olduğunu halkımızla paylaşmak ve konuşmak istiyorduk. Bunun adına da yasalar nezdinde basın açıklaması deniliyor. Bugün Ardahan'daki keyfi uygulamalar; festivallerin keyfi ilçelere göre yasak olduğu, keyfi ilçelere göre serbest olduğu bir dönemde… Bugün acımızı bir kez daha içselleştirerek yaşadık. Basın açıklaması dahil, bir pankart dahi açamadık. Ne acıdır ki bugün bizim yapacağımız olay bir ideoloji bir siyasi söylem içermediği halde bugün bir avukatın ofisinde bizi böyle köşeye sıkıştırdılar. Bunu da bir kez daha kınadığımızı belirtmek istiyorum."

"HAK, HUKUK, ADALET İSTİYORUM"

Duruşmayı gözyaşı ile takip eden Özkan Birkal'ın babası Hüseyin Birkal ise şunları söyledi:

"Suçsuz yere oğlumu öldürüp elini kolunu sallayarak gezen… Bir katilin terör estirerek ortada gezmesini kabul edemiyorum. Hak, hukuk, adalet istiyorum. Biz adalete güveniyoruz ve adalet istiyoruz. Adalet yerini bulacak ama bizim acımız ebedi sönmeyecek. Biz 20 kişilik bir aileyiz hepimiz her gün ölüp ölüp, Özkan'la diriliyoruz. Hak hukuk adalet istiyorum. Basın ve yargıya sesleniyorum, duyarlı avukatlara sesleniyorum, İçişleri Bakanlığına sesleniyorum, herkese sesleniyorum hak, hukuk, adalet istiyorum ve bu davaya müdahil olsunlar. Bu davada hak eden cezasını çeksin. Devlet ve bakanlıklardan bunu istiyorum ve talep ediyorum. Bir babayım ağlayarak konuşuyorum annesi her gün ölüp ölüp geri diriliyor. Adalet istiyorum, adam öldüren bir katile ağırlaştırılmış bir ceza versinler, elini kolunu sallayarak gezmesinler. Halka örnek olsunlar. Biz devletten hak hukuk adalet istiyoruz. Ağırlaştırılmış ceza istiyorum çocuğumun katiline.

Ne yazık ki bugün adliyede mahkememiz vardı ve ne yazık ki bizim laflarımız hiç söylediklerimiz dinlenmedi, adalet yerini bulmadı. Biz adalet istiyoruz. Bakanlara sesleniyorum davaya müdahil olsunlar. Sadece benim değil benim gibi bu şekilde davalara da, sokakta kadın ölüyor, çocuk ölüyor hepsi bizim çocuklarımız. Suçlu cezasını çeksin."

Özkan Birkal'ın eşi Filiz Birkal ise, "Ben eşimi hayvanlarını satsın diye meydana gönderdim, benim eşimin cenazesi geldi. İki çocuğum yetim kaldı. Ben halen daha çocuklarıma küçük çocuğuma açıklayamıyorum babasının nerede olduğunu biz bu şekilde kaldık. Ben adalet istiyorum" dedi.

ANKA / Yerel