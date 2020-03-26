Yenilenen Hyundai i10 satışa sunuldu Hyundai’nin İzmit Fabrikası’nda üretip tüm dünyada 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiği Yeni i10, Türkiye’de de satışa sunuldu.

Hyundai'nin İzmit Fabrikası'nda üretip tüm dünyada 40'tan fazla ülkeye ihraç ettiği Yeni i10, Türkiye'de de satışa sunuldu.

İlk kez geçen yılki Frankfurt Fuarı'ndaa yüzünü gösteren Yeni i10'da Jump, Style ve Elite olarak adlandırılan üç farklı donanım seviyesi ve 1.0 ile 1.2 litrelik iki farklı hacme ve güce sahip yeni nesil benzinli motor seçenekleri bulunuyor. Hyundai mühendisleri tarafından geliştirilen MPI benzinli motorlar, daha verimli olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, Yeni i10'da kullanılan 1.2 litrelik motorun hacmi 1.248 cc'den 1.197 cc'ye düşürülmesine rağmen, motorun ürettiği güç değerleri korunmuş oluyor.

Üç silindirli 1.0 litrelik MPi motor, 67 beygir güç ve 96 Nm tork değeri sunarken, 84 beygir ve 118 Nm torklu bir diğer ünite olan 1,2 litre MPi ise daha fazla performans isteyenlere hitap edecek. Yeni tip 5 ileri otomatikleştirilmiş manuel şanzıman seçeneği olan "AMT" ise ilk defa Yeni i10 ile birlikte satışa sunuluyor. AMT şanzıman, ideal bir şehir içi otomobilinden beklentiler düşünülerek yakıt tüketimi verimliliğine odaklanarak tasarlanmış. Büyüyen boyutlarına zıt olarak hafifleyen Yeni i10, tüm bu geliştirmelerin sonucunda selefine oranla yüzde 15'e kadar daha az yakıt tüketiyor. Beş ileri manuel sadece 1.0 litrelik versiyonda sunulurken otomatikleştirilmiş tip (AMT) ise her iki motor seçeneğinde de var.

Sportif tasarım

Yeni i10, yumuşak yüzeyler ve keskin çizgiler arasında kontrast sunan genç ve dinamik bir tasarıma sahip. Geniş ön ızgara, aracın sportif karakterini yansıtırken ve yuvarlak LED Gündüz Sürüş Farları da dinamik duruşunu alçaltılmış tavanı ve daha geniş gövdesi ile pekiştirmiş oluyor. Selefi ile karşılaştırıldığında, daha geniş oranlara ve maksimum oturma alanı sağlayacak kaslı bir gövdeye ulaşıyor. Yeni i10'da yer alan 8 inç dokunmatik ekran (Apple Car Play ve Android Auto destekli), geri görüş kamerası, kol dayama, 16 inç alaşımlı jantlar, mercekli ön farlar ve LED gündüz sürüş farları öne çıkan özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Turkuaz, ateş kırmızısı ve kumsal gri adındaki üç adet yeni dış renk, mevcut renk paletine dahil olurken kırmızı ya da siyah çift renk tavan kombinasyonlarıyla birlikte kullanıcılara toplam 17 farklı renk seçeneği sunuluyor.

Yeni i10'un yan görünümü de maksimum iç alan sağlayacak şekilde biçimlendirilmiş. Hafif kaslı bir gövde ile desteklenen otomobil, eşsiz üçgen tasarım öğeleriyle de genişliğini görsel olarak vurguluyor. X şeklindeki yeni C sütunu ise aracın yeniliğini ve cesurluğunu tanımlarken marka adına da yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

İç tasarım da dış çizgiler gibi yenilenmiş. Gösterge panosundaki 3 boyutlu petek desenli dekor paneli de iç mekana şık bir ambiyans sağlıyor. İç mekanın önemli unsurlarından bir diğeri de kokpitteki yatay düzeni vurgulamak. Dışa doğru yönelen hava delikleri, ekstra genişlik sunarken yatay konumlandırılan multimedya da bu hissiyatı sürdürüyor. Gösterge ve kapı panellerindeki petek şeklindeki diğer üç boyutlu desenler de az önce saydığımız yenilikler arasında.

Otomobildeki 252 lt'lik bagaj hacmi ise 29 mm daha düşük bir yükleme eşiğine sahip. Bu yenilik, bagaja erişimi fazlasıyla kolaylaştırıyor. İki aşamalı bagaj havuzu ve tek elle katlanabilen arka koltuklar da pratikliği artırıyor. Sporcuların kas yapısından ilham alınarak şekillendirilen yeni i10 artık daha sportif. 20 mm azalan tavan ölçüsü ve 40mm genişleyen iz açıklığının da bu sportif duruştaki etkisi büyük.

Yeni i10, aynı zamanda daha da aerodinamik bir tasarıma sahip. rüzgarı direnci 0.32 Cd'den 0.31 Cd'ye geliştirilerek sportif görünüşü verimlilikle birleştiriliyor.

Satışa sundukları yeni ürünleriyle ilgili görüşlerini paylaşan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "İzmit, Ali Kahya'daki fabrikamızda üretimi ve satışı başlayan Yeni i10; yenilikçi, genç ve dinamik tasarımıyla öne çıkıyor. "Büyük Yaşa" sloganıyla satışa sunduğumuz modelimiz, müşterilerimizin tüm beklentilerini karşılamaya hazır. Beş kişilik ferah oturma alanıyla rakipleri arasından rahatlıkla sıyrılan i10, 40 mm artan aks mesafesiyle araç içindekilere daha iyi bir diz mesafesi ve geniş iç hacim sunuyor. Teknik özelliklerine, artan konfor öğelerine ve güvenlik donanımlarına fazlasıyla güvendiğimiz i10 modelimizden 2020 yılında ilk etapta 1.000 adet satmayı hedefliyoruz. Bu rakamla beraber A segmentindeki liderliğimizi sürdürerek farkındalığımızı korumak istiyoruz. Ayrıca, Türk işçisinin emeğiyle ürettiğimiz otomobillerimizi 40'dan fazla ülkeye ihraç etmenin de haklı gururunu ve mutluluğunu yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

Hyundai Assan tarafından tüm Türkiye'de satışa sunulan aracın tavsiye edilen başlangıç fiyatı 108 bin 300 TL olarak belirlenmiş. Serinin en donanımlı versiyonu olan "1.2 lt MPI Elite AMT Çift Renk" ise 127 bin 400 TL'lik bir etikete sahip.