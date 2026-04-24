Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi

OnlyFans içerik üreticisi Sophie Rain, platform üzerinden kendisine 2 yıl boyunca toplam 4.7 milyon dolar harcayan en büyük destekçisiyle ilk kez buluştu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

2 YILDA MİLYONLAR HARCADI

İddiaya göre söz konusu takipçi, Rain’e iki yıl boyunca yüksek miktarda ödeme yaptı. Bu süreçte karşılığında yalnızca bir fotoğraf aldığı belirtildi.

İLK BULUŞMA KAMERADA

Uzun süre sadece dijital ortamda iletişim kuran ikilinin ilk buluşması kayda alındı. Görüntülerde tarafların sakin bir şekilde bir araya geldiği anlar yer aldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar yapılan harcama ve dijital platformlardaki ilişkiler üzerine farklı yorumlarda bulundu.

Kaynak: Haberler.com