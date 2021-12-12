Yenilenen BMW 420i Gran Coupe Türkiye'de

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin baştan aşağıya yenilenen dört kapılı coupé modeli 420i Gran Coupe, geniş böbrek ızgarası, şık coupe tasarımı ve modern teknolojileriyle satışa sunuldu.

Boyutları büyüdü

4783 mm uzunluğu, 1852 mm genişliği ve 1442 mm yüksekliğiyle BMW 420i Gran Coupe, bir önceki nesline göre 143 mm daha uzun, 27 mm daha geniş ve 53 mm daha yüksek. Ayrıca 2856 mm uzunluğundaki aks mesafesi de önceki nesile göre 46 mm daha uzun. Yeni BMW 420i Gran Coupe ile genişleyen 4 kapılı coupe tasarımı, kullanıcılarına iç mekanda daha cömert ve çok yönlü bir alan sunuyor. 470 litrelik bagaj hacmine sahip modelin arka koltukları katladığında ise bu hacim 1290 litreye kadar çıkabiliyor.

Modelin geniş yekpare böbrek ızgarası ön tasarımının en önemli unsuru olarak kendini gösteriyor. Böbrek ızgarasının yanlarında yer alan LED farlar modelin modern görünümünü kuvvetlendirirken, opsiyonel olarak BMW Laserlight da tercih edilebiliyor. Estetik L-şekilli ışık çubuklarına sahip karartılmış LED stopları ile 420i Gran Coupe çarpıcı dış tasarımını tamamlıyor. Modelin keskin çizgilere sahip yan profili, sportif tasarımıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda, çerçevesiz kapı camları, yere yakın ve kaslı gövdesi de sportif detaylar arasında yer alıyor.

Yenilenen modelin yüksek şekilde konumlandırılan orta konsolu, kabin tasarımının merkez noktası. Orta konsolun yüksek pozisyonunun devamlılığı ise gösterge paneli ve kapı panellerinin de yüksek bir şekilde konumlandırılmasıyla sağlanmış. Bu yüksek tasarım unsurları sayesinde sürücüler koltuğa oturduklarında, kendilerini adeta bir kozanın içinde gibi güvenli bir ortamda hissediyor. Aracın opsiyonel olarak tercih edilebilen donanımları arasında iç mekan için gösterge panelinde Sensatec veya deri kaplama ve Harman Kardon Surround ses sistemi yer alıyor.

Motor

Yeni BMW 420i Gran Coupe; 170 bg güç ve 250 Nm tork üreten 1.6 litrelik 4 silindirli benzinli motora sahip. Fabrika verilerine göre ortalama 8.1-7.3 lt/100 km yakıt tüketim verisine sahip olan model; 8.6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşıyor.

Modelin neredeyse 50: 50 olan dengeli ağırlık dağılımı ve aerodinamik detayları yol tutuş yeteneklerini üst seviyeye çıkarıyor. Gövde yapısındaki güncellemeler ve geliştirilen aerodinamik özellikler aracın sürtünme katsayısını bir önceki jenerasyonuna göre 0.02'i azaltarak 0.26 seviyesine taşıyor.

Yenilenen modelde BMW Live Cockpit Professional standart olarak sunuluyor. 12,3 inç boyutunda dijital gösterge paneli ve 10,25 inç boyutunda yüksek çözünürlüklü multimedya ekranıyla BMW Live Cockpit Professional hem göze hem de kullanışlılığa hitap ediyor. Yeni BMW 420i Gran Coupe'de bulunan BMW İşletim Sistemi 7 sayesinde sürücüler multimedya ekranının temalarını özelleştirebiliyor, BMW Akıllı Kişisel Asistan'a ulaşabiliyor.

Türkiye'de M-Sport tasarım seçeneğiyle satılacak olan 420i Gran Coupe, sportif görünümlü dış parçalarının yanında, kullanıcısına standart olarak Elektrikli Cam Tavan, Isıtmalı Ön Koltuklar, Sürüş Asistanı ve Park Asistanı gibi konforlu ve kullanışlı özellikleri bir arada sunuyor.

Modelin güncel fiyat etiketi ise 1 milyon 397 bin 600 TL…

Carmedya.com - Son Dakika Haberleri

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