Yeni Yılın İlk Günü 2021 doodle: 2021 yeni yıl doodle'ında neler var? 1 Ocak 2021 doodle detayları!

Google arama motoru önemli gün ve haftalar için doodle eklemeye devam ediyor. 30 Aralık gecesi yayımlanan 2020 yılbaşı adlı doodle ilk başta hatalı girildiği için büyük merak uyandırmıştı. 2021 yılına girdiğimiz yılbaşı gecesinde ise yeni bir doodle paylaşıldı. 1 Ocak 2021 Google Doodle anlamı nedir? 2021 resmi tatiller takvimi!

2021 Yılbaşı için geri sayım başladı. 2020'yi geride bırakıp 2021 yılına "Merhaba" diyeceğiz. Merak edilen konuların arasında yılbaşının hangi güne denk geldiği. Peki 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili resmi tatil mi? 2021 resmi tatiller takvimi...

YILBAŞI NEDİR?

Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir arttığı zaman. Pek çok kültürde bu olay bir şekilde kutlanmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak'a (Yılbaşı) denk gelmektedir. Birçok ülke 1 Ocak'ı resmî tatil olarak belirlemiştir.

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. İlk animasyonlu Doodle 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır ve ilk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.

GOOGLE DOODLE 202 YILBAŞI NEDİR, NE DEMEK?

Google'ın hazırladığı Doodle yılbaşına damga vurdu. vurdu. Sosyal medyada da gündem olan '202 Yılbaşı' araması kullanıcılar tarafından, Google yanlışlık mı yaptı? sorusunu ortaya çıkardı. Sosyal medya kullanıcılarının yorumları yazım hatası olduğu yönünde görüşler bildiriliyor. Şimdiye kadar Google tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

DÜNYADA YILBAŞI

1 Ocak: Dünyadaki çoğu ülke tarafından kullanılan miladi takvime göre yılın ilk günü.

Hicrî takvimde yılbaşı muharrem ayının 1'inde gerçekleşir. Hicrî takvim bir kamerî takvim olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca hicrî takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.

Roş Aşana (İbranice yeni yıl): Musevi yılbaşıdır. Hamursuz Bayramı'ndan 163 gün sonra kutlanır.

Doğu Ortodoks Kilisesi'nde yılbaşı 1 Ocak'ta, İsa'nın doğum günü ise 7 Ocak'ta kutlanır.

Çin yılbaşı her yıl ilk kamerî ayın yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin'de yılın en önemli bayramı konumundadır.

Celali takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart).

Tayland, Kamboçya ve Laos'ta yılbaşı 13 Nisan'dan 15 Nisan'a kadar kutlanır. Özellikle Tayland'da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.

YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ?

Bu sene 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. 1 Ocak Cuma günü resmi olarak tatil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Cuma gününden ibaret olacak.

31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık 2020 tarihi akşamı yeni yıla girilecek fakat 31 Aralık tatil değildir.

YENİ YILIN İLK GÜNÜ: 2021 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak Yılbaşı 2021

2021 yılının ilk günü yani 1 Ocak tarihi Cuma gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili ve hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün tatil yapılabilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2021

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. 2021 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk geliyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2021

Dünyada 120 yılı, Türkiye'de de 100 yılı aşkın bir süredir kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2021 yılında Cumartesi gününe denk geliyor.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 202

19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gündür. Türk milletinin yeniden canlanışını ifade eden 19 Mayıs, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 2021

2021 yılında Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2021

15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi ve resmi tatil günleri arasında yer aldı. 2021 yılında 15 Temmuz tarihi Perşembe gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı 2021

2021 yılı Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Kurban Bayramı'nda resmi olarak toplam 4,5 gün tatil yapılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı 2021

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos'ta kutlanan Zafer Bayramı, 2021 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021

Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021 yılında Cuma gününe denk geliyor.