Yeni yasaklar neler? 1 Haziran yeni yasaklar nelerdir? Yeni normalleşme için gözle Kabine'de

Kabine öncesi "Yeni yasaklar neler? 1 Haziran yeni yasaklar nelerdir?" Soruları tekrar gündeme geldi. Artık yeni normalleşme için gözle Kabine'de. Kabine, son Koronavirüs Risk Haritası'nı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini dikkate alarak atılacak açılma adımlarını belirleyecek. Peki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması gevşetilecek mi, restoran ve kafeler müşteri kabul etmeye başlayacak mı, açık hava düğünlerine izin verilecek mi, yüz yüze eğitim nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

1 Haziran yeni yasaklar nelerdir? 17 Mayıs tarihinden itibaren uygulanan kademeli normalleşme sürecinin bitmesine sayılı günler kala 1 Haziran'dan sonra sokağa çıkma yasağı bitecek mi sorgulamaları hız kazandı. Yeni normalleşme için gözle Kabine'de

1 HAZİRAN YENİ YASAKLAR NELERDİR?

Kontrollü normalleşme döneminde vaka sayılarının azalmasıyla ağır hasta sayısında düşüş yaşandı. Aşılanmanın da hız kazanmasıyla salgınla mücadelede olumlu bir tablo ortaya çıktı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayıları 8 binin altına düştü. Normalleşme sürecinin ilerleyen günlerde hızlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün yapılacak kabine toplantısının öncelikli gündemi normalleşmenin yol haritası olacak.

1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşme takviminin ikinci etabına geçileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planladıklarını söylemişti.

Ancak kapanma tedbirlerine rağmen günlük 5000 vaka sayısının altına inme hedefine ulaşılamaması nedeniyle, kısıtlamaların tamamen kaldırılması yerine yeni kontrollü normalleşme adımlarının atılacağı ifade ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Mayıs'ta uygulanmaya başlanan kısmi kapanma tedbirlerinin günlük vaka, hasta ve vefat sayılarına yansıması ile aşılama çalışmaları hakkında kabineye detaylı bilgi verecek.

Kabine, Koronavirüs Risk Haritası'nı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini dikkate alarak yeni normalleşme adımlarını belirleyecek. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının illerin risk durumuna göre gevşetilmesi bekleniyor.

KAFE VE RESTORANLAR MÜJDE BEKLİYOR

Kısıtlamanın düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılması, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü devam etmesi gündemde. Halen gel-al ve paket servis şeklinde hizmet veren restoran ve kafelerin faaliyetleri konusunda da adım atılacağı belirtiliyor.

Kabinede, restoran, lokanta, kafe, çay bahçesi gibi yerlerin, çok yüksek riskli iller dışında, faaliyetlerini yüzde 50 kapasiteyle sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında sürdürmesi yönünde karar verilmesi bekleniyor.

AÇIK HAVA DÜĞÜNLERİ

Açık hava ve kır düğünlerine izin verilmesinin de yeni normalleşme adımları arasında olacağı ifade ediliyor. Sosyal mesafe kurallarına uymak ve gerekli tedbirleri almak kaydıyla 1 Haziran'dan itibaren açık hava düğünlerine izin verilebileceği belirtiliyor.

Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşe göre halı sahalar, spor salonları ve yüzme havuzlarının tekrar açabilmesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede karara bağlanacak konular arasında yer alıyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Kabinede ayrıca yüz yüze eğitime geçilmesi konusu da değerlendirilecek. Koronavirüs risk haritasına göre mavi ve sarı renkli, yani düşük ve orta riskli illerde okullarda haftada iki gün yüz yüze eğitim kararının verilmesi ihtimaller arasında.

Bilim Kurulu'nun, haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arasında iki metrelik mesafe olması durumunda maskesiz oturulabilmesi veya dolaşabilmesi yönündeki önerisi de kabine toplantısında görüşülecek.

BU TEHLİKEYE DİKKAT

Öte yandan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs hastalarında uygulanan tedavilerin istenmeyen yan etkilere, kalıcı olabilecek şeker ve tansiyon hastalığına neden olabileceğini söyledi.

Savaşçı "Mukormikoz vakalarımız yoğun kemoterapi alan hastalarda ortaya çıkan durumlardır. Akciğerleri kurtarmak için uygulanan kortikosteroid tedavisi alan hastalarda özellikle 'Aspergillus' dediğimiz akciğer mantarı ortaya çıkıyor ve ölüm oranı çok yüksek.

Ne yazık ki ülkemizde böyle vakalar ortaya çıkıyor" dedi. Hastanın vücudunda baskılanmış, yerleşik olan verem hastalığı varsa bunun da aktif hale gelebileceğini ifade eden Dr. Savaşçı, "Kişiler iyileştikten sonra kanlı balgam devam ederse, ateş, geçmeyen öksürük olursa mutlaka hastaneye müracaat etsin" dedi.

Uygulanan tedavilerin sonucunda kalıcı olabilecek şeker ve tansiyon hastalığının ortaya çıkabildiğini dile getiren Dr. Savaşçı, "Kişiler tedavi olduktan sonra eğer ağız kuruması, sık sık idrara çıkma, el, ayak titremesi, şeker düşmesi gibi belirtiler yaşarlarsa mutlaka şeker ölçümü yapsınlar.

Enseden başlayıp, devam eden baş ağrısı ortaya çıkarsa bu durumda da mutlaka tansiyon takibi ile iç hastalıkları, enfeksiyon polikliniklerine müracaat etsinler" uyarısında bulundu.

Haziran ayında gelecek BioNTech aşısının ilk dozdan sonra yüzde 78 koruyuculuk sağladığını dile getiren Dr. Ümit Savaşçı, "Temmuz'un 15'inden sonra toplumumuz artık çok ciddi rahatlamaya kavuşacaktır. Şu anda yapılan en büyük hata, aşılanmadan bir araya gelmek.

Çünkü aşılanmadan bu hastalığı geçirirsek, üreme sağlığı, akciğer, böbrek, kalp üzerine kalıcı hasarlar kalabiliyor. Aşılanmadan virüsü kapmamak gerekiyor, en büyük uyarımız bu olacak" ifadesini kullandı.

İKİ DOZ AŞI YAPTIRANLARA GÜZEL HABERBu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, 4 Haziran 2021 tarihinden itibaren ikinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıranların, ülkeye karantinasız girebileceğini duyurdu.

Saner, Kovid-19'la mücadele kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından önerilen ve 31 Mayıs-7 Haziran'da uygulanacak yeni Bakanlar Kurulu kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Buna göre, söz konusu tarihlerde 23.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm sektörler 08.30-20.00 saatlerinde, restoran, kafe, pastane ve büfeler ise 06.00-22.30 saatlerinde hizmet verebilecek. Marketler 07.00-22.00 saatlerinde açık olacak. Kıbrıs Rum kesiminden KKTC'ye geçişlerde son 7 günde yapılmış negatif PCR testi veya antijen testi ibraz edilmesi koşulu aranacak.

Saner, turizmde en önemli açılımı oluşturacak "ikinci doz" aşılarını da yaptıran kişilerin ülkeye karantinasız girişlerine yönelik çalışmaların tamamlandığını ve bu uygulamanın 4 Haziran'dan itibaren başlanacağını açıkladı.

İkinci doz aşısını yaptıranların KKTC'ye gelişlerinde son 72 saatte yapılmış negatif PCR test sonucu ve aşı belgelerini ibraz etmeleri gerektiğini ifade eden Saner, bu kişilere havaalanında tekrar PCR yaptıracaklarını ve sonucun negatif olması halinde ülkeye karantinasız girebileceklerini kaydetti.

'DERSİMİZİ ALDIK'

Bu arada toplamda 15 ay kapalı kalan yeme-içme sektörü açılış için kolları sıvadı. Aşılamanın hız kazanması nedeniyle umutları artan sektör temsilcileri "Yüzde 50 kapasiteyi kendimiz uygulayacağız. Dersimizi aldık. Kurallara harfiyen uyacağız" dedi. Yeni normalleşmenin hayata geçeceği 1 Haziran'a sayılı günler kala restoran ve kafeler kolları sıvadı.

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre, 18 aylık pandemi döneminin 15 ayını kapalı geçiren yeme-içme sektörü, henüz genelge yayımlanmamış olsa da açılış için hazırlıklara başladı. Özellikle aşıların gelmesi nedeniyle umutları artan ve bir daha kapanmayacaklarına inandıklarını belirten sektör oyuncuları, 1 Haziran için sabırsızlanıyor. Restoran ve kafelerin hemen hemen tümü gerek tadilat gerek dezenfeksiyon işlemlerini yaparken tedarikçileriyle de görüşmelere başladı.

"Gözümüz kulağımız bugün yapılacak olan Kabine toplantısında" diyen sektör oyuncularının en büyük beklentisi saat sınırının kalkması. İşlerinin büyük bir bölümünün akşam olduğunu belirten firma sahipleri, akşam 24'e kadar izin bekliyor. Hafta sonu yasaklarının da kalkmasını talep eden sektör oyuncuları, "Açık alanlarda tam kapasite çalışalım. Pandemi bitmedi. O nedenle kapalı alanda yüzde 50 kapasiteyi biz kendimiz uygulayacağız. Dersimizi aldık. Kurallara harfiyen uyacağız, ihlal edenleri de uyaracağız. Bu dönemden çok yara aldık. Bir daha aç-kapa olmasın" diyor.

İki şubeli Selimiye Muhallebici'nin sahibi Osman Ülker, kapalı olduklarını dönemde paket servis ve al-git yöntemiyle çalıştıklarını belirterek, "Ancak toplam ciromuzun sadece yüzde 20'sini bu yolla sağlayabildik" dedi. Yeni dönem için hazır olduklarını belirten Ülker, "Şimdi garsonlarımızı ve şeflerimizi yeniden çağırıyoruz. Ancak bazıları farklı yerlerde çalışmaya başladı.

Bu dönemde yetkin personel bulmak en büyük sıkıntımız olacak. İnsanlar mesai saatinde gidip kafede oturuyor. Ciromuzun yüzde 60'ını akşam yapıyoruz. 24'e kadar izin çıkmasını talep ediyoruz. Biz zaten kendi denetimimizi yapıyoruz. Normalde iki şubemizin toplam sandalye kapasitesi bin 200 iken bunu 400'e düşürdük. Artık açık alanda tam kapasite, kapalı alanda yüzde 50 izni bekliyoruz."

Mahsun Usta restoranın sahibi Mahsun Gökçur, genelge açıklanmamış olsa da hazırlıklarını yaptıklarını söyledi. Gökçur, "Memleketine giden arkadaşlarımızı çağırdık. Onları toplamakta zaten zorlanıyoruz. Yeni personel arayışımız da başladı" dedi. En büyük beklentilerinin hafta sonu yasağının ve saat sınırının kaldırılması olduğunu anlatan Gökçur, "İşimizin yüzde 90'ı akşam. İnsanlar gündüz gelip yemek yemiyor. Sınırlamalar kalksın. Yoksa açılmanın anlamı olmaz. Gelir gideri karşılamaz" dedi.

Türkiye genelinde 54 şubeli Coffeemania'nın Kurucusu Yakup Dabak, yeni tüm mağazalarında dönem için daha önce yaptıklarını gibi yeniden dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirdiklerini belirterek, "Stok kontrollerini yapıyoruz. Açılış izni verildiği takdirde hemen kapılarımızı açmaya hazırız" dedi.

Sekiz şubeli Frango Döner'in şirket ortağı Halis Özgün, sektörün çok büyük yara aldığını anlattı ve ekledi: "Daha önce açılmada insanlar ciddi ürün aldı sonra bir anda kapanınca ürünler çöp oldu. Biz stok yapamıyoruz. O nedenle bir daha aç-kapa olmayacağı umuduyla hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

Şubelerinin bazılarının açık alanı olmadığını anlatan Özgün, belediyelerden dışarıya masa izni beklediklerini kaydetti. Özgün, "Açık alanda yüzde 100 kapalı alanda yüzde 50 çalışalım. Denetimler artsın. Pandemi sonuçta bitmedi. Sık denetim olsun ama bir daha kapanmayalım" diye konuştu.