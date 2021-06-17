Yeni trend yayla seracılığında ilk salatalık hasadı yapıldı

Yeni trend yayla seracılığında ilk salatalık hasadı yapıldı Denizli'de açıkta salatalık üretimi yerini yayla seralarındaki salatalığa bırakıyor Salatalık üreticisi Serdar Yılmaz: "Burası yayla olduğu için salatalıklarımız biraz geç oluyor" Ege Bölgesi'nin tarımda önemli illerinden biri...

Yeni trend yayla seracılığında ilk salatalık hasadı yapıldı

Denizli'de açıkta salatalık üretimi yerini yayla seralarındaki salatalığa bırakıyor

Salatalık üreticisi Serdar Yılmaz: "Burası yayla olduğu için salatalıklarımız biraz geç oluyor"

DENİZLİ - Ege Bölgesi'nin tarımda önemli illerinden biri olan Denizli'de yayla seracılığı artış göstermeye devam ediyor. Seracılık konusunda öncü ilçelerden olan Çameli ilçesinde seralarda salatalık yetiştiriciliğinde ilk hasat umutlu başladı. Yayla seracılığının önemli ürünlerinden salatalıkta yıl içerisinde 3-4 defa ürün alınarak, çevre büyükşehirlere sevk ediliyor.

Denizli'nin Çameli ilçesinde başlayan sonrasında Acıpayam, Beyağaç, Kale, Tavas, Serinhisar, Çal ve Çivril ilçelerinde yaygınlaşan yayla seracılığı giderek yaygınlaşmaya devam ediyor. Son yıllarda Çameli ilçesinde ve mahallelerde artmaya devam eden yayla seracılığında salatalıklarda ilk hasat başladı. Açıkta salatalık yetiştiriciliğinin yerini yayla seracılığının almasıyla birlikte birçok çeşitli sebze ve meyveler yetiştirilmeye başlandı. İklim değişikliği dolayısıyla hastalıklar, zararlılar nedeniyle açıkta yapılan salatalık yetiştiriciliği üreticiler tarafından yayla seracılığına yönelmiş durumda. Yayla seracılığı üreticiler için uygun şartları taşıdığından dolayı artış göstermektedir. Açıkta üretime göre verimin daha yüksek, ürünlerin daha kaliteli ve parlak, raf ömrünün uzun ve ilaç kullanımını azaltan yöntemlerin uygulanması açısından üreticilere kolay geliyor. Çameli ilçesinde 1350 rakımda yayla seracılığının artış göstermesiyle birlikte Kolak Mahallesinde üretilen salatalıklarda ilk hasatlar başlayarak, ürünler çevre büyükşehir illerine dağıtıma çıkarılıyor.

"Silor salatalıkların gün aşırı toplanması gerekiyor"

Çameli ilçesi Kolak Mahallesinde yayla seracılığıyla salatalık üretimi gerçekleştiren Serdar Yılmaz, ilk hasada başladıklarını ve üretimin inceliklerini anlattı. Yılmaz; "Antalya tarafından fide olarak boyları uzadığında biz üreticiye geliyor. Buraya gelen salatalık fideleri hemen dikilir ve arkasından can suyunu veririz. Ama salatalık gerçekten su isteyen bir üründür. Salatalığa suyunu geç verirsen, çoğu hastalığa neden olabilir. Silor salatalık (badem tipi) bunun gün aşırı toplanması gerekiyor. Biraz büyüdüğü zaman satışı zor olur. Salatalığın boya gelinceye kadar ilk tutan çiçeklenmeleri alıyoruz. Yere değmemesi için alırız ve toprağa değdiği zaman salatalık beyazlar, beyazladığı zamanda satışı zor olur. En fazla 15-20 gün sonra salatalığı toplamaya başlarsın. Salatalığın parlak yeşile geldiği durumda olması lazımdır. Şuanda fiyatlarımız burada 1,60 ile 1,80 civarındadır. Ama ileride düşer mi? bilmiyoruz. Şuanda piyasa iyi. Bizim burası yayla olduğu için salatalıklarımız biraz geç oluyor. Bizim burası yayla olduğu için soğuk, en geç Mayıs aylarında dikim başlar arkasından büyüdüğünde Haziran'da hasada başlanır. Ağustos, Eylül gibi de ürünün verimleri azalır" dedi.

"Serada sıcaklık artmadan salatalıkları topluyoruz"

Kolak Mahallesinde seralarda mevsimlik olarak çalışan Zülfi Dağ, günde 5 saat çalıştıklarını ve sera içerisinde sıcaklığın artmadan önce havanın serinken salatalıkların toplanması gerektiğini belirterek; "Sabah saat 7'de çalışmaya başlıyoruz 11'de çıkıyoruz. Salatalık fidelerinin sarkmaması için başlarını bağlıyoruz. Çünkü kırılıyor bu yüzden dolama yapıyoruz. Küçük olanları almamaya bakıyoruz salatalıklarda gelişmişini alıyoruz. Fideyi sarsmamaya bakıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, tek tek boyutlarına göre seçilerek toplanan salatalıklar, kasalar içerisine yerleştirilmesinin ardından paketlenen salatalıklar halde bulunan satıcılara teslim edilmek üzere yola çıkarak, alıcılarıyla buluşuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz