Yeni Ticaret Bakanı kimdir? Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir?

Yeni Ticaret Bakanı kimdir? Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mehmet Muş geliyor. Ticaret Bakanlığına atanan Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Muş'un hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gündemde yer alan isimler arasında Mehmet Muş geliyor. Peki, Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında, hangi Bakanlığa atandı? Mehmet Muş ile ilgili bilgiler haberimizde.

YENİ TİCARET BAKANI KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı görevini yürüten Ruhsar Pekcan'ın yerine Mehmet Muş atandı. Böylece AK Parti'nin 289 olan milletvekili sayısı 288'e düştü.

MEHMET MUŞ HANGİ BAKANLIĞA ATANDI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.

MEHMET MUŞ KİMDİR?

Mehmet Muş (d.1 Mayıs 1982; Sürmene,Trabzon), Türk siyasetçi, Ekonomist.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 24.,25. ve 26. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitmiştir. Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında Ekonomi Doktorasını tamamladı.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'den İstanbul Milletvekili olarak seçildi. TBMM' de Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. Aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulundu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği'nin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Numan Kurtulmuş'un Başbakan Yardımcılığı görevine atanmasından sonra, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Kongresinde Ekonomiden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Genel Kurulunda yeniden AK Parti MKYK üyeliğine seçilmiştir.

Muş, evli ve 1 çocuk babasıdır.