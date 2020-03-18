Yeni Resident Evil 3 (2020) Fragmanıyla Serinin Geçmişine Bir Bakış Atalım
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› Yeni Resident Evil 3 (2020) Fragmanıyla Serinin Geçmişine Bir Bakış Atalım - Haberler
Resident Evil, Konak, Teknoloji

Yeni Resident Evil 3 (2020) Fragmanıyla Serinin Geçmişine Bir Bakış Atalım

M-Two tarafından geliştirilen ve Capcom tarafından da yayınlanacak olan Resident Evil 3 (2020) için üç haftadan az bir zaman kaldı. Her ne ka

18.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:32
Yeni Resident Evil 3 (2020) Fragmanıyla Serinin Geçmişine Bir Bakış Atalım

M-Two tarafından geliştirilen ve Capcom tarafından da yayınlanacak olan Resident Evil 3 (2020) için üç haftadan az bir zaman kaldı. Her ne kadar olayların nasıl patlak verdiği Resident Evil 0 oyununda anlatılmış olsa da üçüncü oyun esasen orijinal oyundaki Konak Hadisesi ile bağlantılı. Eğer bu oyundan öncesini oynamamışsanız ve oynamak istemiyorsanız, şanslısınız. Capcom, Resident Evil 3 (2020) ile ilgili olarak Raccoon City Insident Report (Raccoon Şehri Hadisesi Raporu) adıyla yeni bir fragman yayınladı.

Dört buçuk dakika uzunluğu olan fragmanda, yeni oyuna kadar olan zamanda yaşananlar anlatılıyor. Eğer Resident Evil 0, Resident Evil ve Resident Evil 2 oyunlarını oynayacaksanız, haberin sonundaki fragmanı izlemenize hiç gerek olmadığını söyleyeyim.

Birleşik Devletler'in orta-batısında yer alan büyük bir şehir olan Raccoon City, aynı zamanda da ecza devi Umbrella Corporation'ın da evi konumundaydı. Her şey şehrin kenar mahallelerindeki meydana gelen ve insanların birbirlerini yemeleri ile işlenen cinayet olayları ile başlamıştı. Yapılan ihbarlara geri dönüş yapan Raccoon City Polis Departmanı, araştırma yapması için S.T.A.R.S. Bravo ekibini bölgeye gönderiyor. Helikopterde yaşanan arızaya rağmen sağ salim iniş yapmayı başaran ekip, ilk önce içindeki bütün herkesin öldürüldüğü MP aracını keşfederler. Detaylara bakıldığında ise bu araç ile eski Denizci Billy Coen, infaz edilmek üzere Regarthon üssüne nakledilmektedir.

Senaryonun ilerisindeki bir noktada ana karakterimiz Rebecca Chambers ile Billy Coen'ın yolları beklenmedik bir şekilde kesişiyor ve ikili, yaşanan bu tuhaf olayların arkasında kimin olduğunun ortaya çıkabilmesi için zamana karşı bir mücadeleye girişiyorlardı.

Resident Evil 0 oyununun yirmi dört saat sonrasındaki bir zamanda geçen Resident Evil, S.T.A.R.S. Alfa ekibinin başından geçenleri anlatıyordu. S.T.A.R.S. Bravo ile olan irtibatın kesilmesinin ardından bölgeye gönderilen Alfa ekibi, Cerberus adı verilen enfeksiyonlu köpeklerin saldırısına uğradıktan sonra kendilerini Spencer Konağı'na atarak canlarını güç bela da olsa kurtarıyorlardı. Chris Redfield ve Jill Valentine için ayrı ayrı senaryoların olduğu Resident Evil oyununda, tehlikenin daha büyüğü içeride bekliyordu. S.T.A.R.S. ekibi bir yandan konağın dört bir yanını çeviren tehditler karşısında hayatta kalmaya, bir yandan da arkasındaki gizemi çözmeye çalışıyorlardı. En nihayetinde, etrafı çeviren zombilerin bizzat Umbrella tarafından üretilmiş olan biyolojik silahın yan ürünleri olduğu ortaya çıkıyordu.

Konaktan sağ salim kurtulmayı başaran S.T.A.R.S. üyeleri Barry Burton, Chris Redfield, Jill Valentine ve Rebecca Chambers, ecza şirketinin karanlık sırrını ortaya çıkarmak için birlikte çalışmaya karar vermişlerdi.

Resident Evil oyunundaki olayların iki ay sonrasındaki bir zamanda geçen Resident Evil 2 oyununda ise olayların merkezinde şehrin altına gizlenmiş olan bir Umbrella laboratuvarı vardı. Çılgın bilim insanı William Birkin'in araştırmasını teslim almak için Umbrella tarafından gönderilen bir ekip, yaşanan bir aksilik neticesinde biyolojik silahın sızmasına neden oluyordu. Tüm bu yaşananlardan habersiz olan acemi polis memuru Leon Scott Kennedy, işteki ilk gününe hazırlanıyordu. Şehre gitmekte olan Leon'un yolu, Claire Redfield ile kesişiyordu. Claire, Spencer konağında yaşanan olayların üzerinden geçen iki ayda haber alınamayan ağabeyi Chris'i bulmak için şehre ulaşmaya çalışıyordu. Ne var ki yolda yaşanan aksiliklerin ardından şehrinde pek farklı bir durumda olmadığını görüyorlardı.

Sil baştan yapım Resident Evil 3 (2020), esasen Resident Evil 2 (2019) oyununun öncesinde başlıyor ama sonrasında bitiyor. Jill Valentine Umbrella ile ilgili olarak kendi araştırmasını yapmaya devam ediyor. Ancak bu yolda, aşması gereken Nemesis gibi büyük bir engeli var. Yaşanan kargaşayı kendi avantajına kullanmak isteyen Umbrella, yeni bir tür biyolojik silah olan Nemesis hamlesini yapıyor. Bu silaha verilen görev ise son derece anlaşılır: Hayatta kalan bütün S.T.A.R.S. üyelerini bertaraf etmek. Jill Valentine olarak siz ise şehirden sağ salim kaçmak durumunda olacaksınız.

Kaynak: Tamindir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti Haber
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti
İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu Haber
İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemleri açıklıyor Haber
Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemleri açıklıyor
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haber
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi Haber
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu
Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni...
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı
Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi
Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz
Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti
Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var
İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Tom Hanks Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Fahrettin Koca
Spor Falcao Okan Buruk Tamer Tuna Berkay Şahin Nihat Özdemir
Daha Fazla Türk Mart Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: Yeni Resident Evil 3 (2020) Fragmanıyla Serinin Geçmişine Bir Bakış Atalım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 18:35:10. #1.15#
title