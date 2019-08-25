25.08.2019 10:04

Yeni Porsche Taycan'ın iç tasarımı Dijital, sade, sürdürülebilir

Porsche'nin ilk elektrikli spor otomobili Taycan iç tasarımında geleneksel Porsche tasarımını dijital ve sürdürülebilir bir şekilde gününümüze taşıyor.

4 Eylül tarihine Dünya lansmanı yapılacak Taycan ile yeni bir döneme giren Porsche, tamamen elektrikli ilk spor otomobiliyle iç tasarım konusunda da belirleyici. Geleneksel tasarım detaylarının yeniden yorumlanarak dijital çağa uygun hale getirildiği Taycan'da, markanın klasik tasarım detayları, yeni bir kullanıcı tecrübesiyle birleştirilmiş ve sadeliğiyle de daha etkileyici hale getirilmiş.



911'den ilham alan ön konsol

Taycan'ın ön konsolu, 1963 model orijinal 911'in ön konsolundan ilham alınarak tasarlanmış. Açık ve tamamen yenilenmiş yapısıyla yeni bir dönemin başlangıcını işaret eden Taycan'ın kokpiti, bariz bir şekilde sürücü odaklı, sade, minimalist ve ultra modern bir şekilde tasarlanmış. Kontrol tuşları hem kolaylıkla kullanılabiliyor, hem de dikkat dağıtmıyor. Bağımsız ve kavisli gösterge paneli, ön konsolun en üst kısmına yerleştirilmiş. Sürücü odaklı panelde, sürüş için gerekli olan bilgilerin görüş alanı içinde kalması sağlanmış.



16,8 inclik gösterge paneli

Yenilikçi gösterge paneli, Porsche'nin tipik özelliği olan yuvarlak hatlara sahip ve kavisli 16,8 inçlik bir ekrandan oluşuyor. Kapak kullanılmamış olması, yüksek kalite akıllı telefonları ve tabletleri andıran hafif ve modern bir stil benimsenmesini sağlamış, polarizasyon filtresi ile de yansımanın önüne geçilmiş.



Sürücülere gösterge paneli için dört gösterge modu sunulmuş:



Klasik mod : Porsche'ye özgü yuvarlak hatlı göstergeleri içeren bu modda, Güç göstergesi, orta paneldeki devir saatinin yerini almış.

Harita modu : Ortadaki güç göstergesi yerine bir harita görüntüsü eklenmiş.

Tam Harita modu : Bilinçli olarak yuvarlak göstergeler kaldırılmış ve yerlerine tüm ekranı kaplayan bir navigasyon haritası eklenmiş.

Sade mod : Minimalist bir ok ile yalnızca hız, trafik işaretleri ve navigasyon gibi sürüş için esas olan bilgilere yer verilmiş.



Aynı zamanda ekranın kenarlarında far ve şasi fonksiyonlarının yönetilmesini sağlayan ufak, dokunmatik alanlar da yer alıyor. Gösterge paneli bu yüzden direksiyondan daha geniş ve ikonik orijinal 911'i hatırlatıyor.



İki farklı direksiyon seçeneği

Hafif bir görüntüye sahip olan direksiyonun iki model seçeneği bulunuyor. Porsche, sade direksiyona ek olarak, renkli parçalar da ilave edilebilen GT spor direksiyon opsiyonunu da sunuyor. Vida başlarının gözle görülebilir olduğu ayırt edici bir tasarıma sahip olan direksiyon, farklı sürüş modları arasından seçim yapmak için Porsche'nin tipik yuvarlak hatlı anahtarını da bünyesinde bulunduruyor.



Ön konsolun üst ve alt kısımları aracın eni boyunca bir kanat gibi açılıyor. 10,9 inçlik merkezi bilgi ve eğlence göstergesi ile tercihe bağlı yolcu göstergesi, birlikte siyah panel görünüşüne sahip entegre bir cam bant oluşturarak iç tasarımla görsel uyum sağlıyor.



Tüm kullanıcı arayüzleri Taycan için yenilenmiş. Geçiş anahtarları ve düğmeler gibi geleneksel donanım kontrollerinin sayısı ciddi şekilde azaltılmış. Dokunmatik kullanım ve "Hey Porsche" komutuna cevap veren ses sistemi ile kontrol akıllı ve sezgisel hale getirilmiş.



Ön koltuktaki yolcuya özel ekran

Taycan'ın Porsche Aktif Stabilite Yönetimi (PASM) gibi sürüş sistemleri merkezi ekran kullanılarak doğrudan erişimle ayarlanabiliyor. Sürücü net bir biçimde yapılandırılmış ve özelleştirilebilir ana ekran ile tüm uygulamalara hızlı bir şekilde erişebiliyor. Bu uygulamalar arasında navigasyon, telefon, medya, konfor ve Porsche Connect bulunuyor. Optimize ses kontrolü sayesinde sürücüler istenen fonksiyona daha da hızlı erişebiliyor. Bir ilk olarak, Taycan'ın ön koltuğunda oturan yolcular, sürücünün dikkatini dağıtmadan ayarları değiştirebilmelerine imkan tanıyan, kendilerine ait bir dokunmatik ekrana da sahip olacak.



Geniş çaplı kişiselleştirme seçenekleri ve yenilikçi materyal konseptleri

Taycan'ın rengi ve materyal tasarımı, gelenekselden sürdürülebilir ve moderne kadar geniş bir yelpazede kişiselleştirilmiş ekipman kullanımına olanak tanımış. Seçenekler arasında klasik deri ve tabaklama sürecinde zeytin yaprakları kullanılan Club Leather "OLEA" da bulunuyor. Yeni bir özellik de son teknoloji ürünü yüzey dokusuna sahip, tamamıyla derisiz iç tasarım. Bu tasarımda kısmi olarak geri dönüştürülmüş polyester liflerinden oluşan yüksek kalite mikro fiber "Race-Tex" malzemesi kullanılmış. Bu tasarımın üretimi geleneksel malzemelere kıyasla yüzde 80 oranında daha az karbondioksit ortaya çıkarıyor. Zemin kaplaması için diğer malzemelerin yanı sıra geri dönüştürülmüş balık ağlarından yapılan fiber "Econyl®" kullanılıyor.



Taycan geleneksel ve modern stile sahip birçok iç ve dış ayar seçeneği sunuyor. İç vurgular ve süslemeler detaya verilen önemin altını çizerken, malzeme özellikleri ve işçilik bakımından Porsche için tipik olan en yüksek kalite standartlarını da sağlıyor. Taycan; Siyah-Yeşil Limon-Bej, Böğürtlen, Atakama Bej ve Meranti Kahverengi iç renk seçeneklerine sahip. Opsiyonel paket, müşterilere siyah mat, koyu gümüş ya da zarif bir şampanya tonu olan neodim renklerde, kontrast oluşturan özel renk seçenekleri de sunuyor. Kapılar ve orta konsollar için seçenekler arasında ahşap trim, mat karbon, kabartmalı alüminyum ve kumaş bulunuyor.



Bu yenilikler dışında hiçbir Porsche'nin mahrum kalmaması gereken bir başka detay daha var. Geleneksel Porsche modellerindeki kontak kilidinde olduğu gibi motor çalıştırma düğmesi direksiyonun sol tarafında yer alıyor.

Kaynak: Teknotalk.com