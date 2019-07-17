Yeni parti kuracağı konuşulan Ali Babacan'ın 2023 seçimi stratejisi ne olacak?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulacağı belirtilen yeni partiyle ilgili olarak kulis yazdı. Parti kurma çalışmalarının hızlandığını kaydeden Selvi, Babacan'ın, ağır topların bir kısmını 2023 seçimi öncesi kamuoyuyla paylaşmayı planladığını öne sürdü.

Abdulkadir Selvi, "Babacan partisi için verilen tarih, Cemil Çiçek'ten açıklama" başlığıyla yayımlanan yazısında "Parti kurma çalışmaları hızlandırıldı. Yeni parti sadece kuruluşunda yer alacak isimlerden ibaret olmayacak" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR RÜZGAR ESTİRECEĞİNE İNANIYORLAR"

Selvi, şöyle devam etti:

"Bir buçuk-iki yıl sonrasına göre hazır olmasını istedikleri isimler var. Neden bir buçuk-iki yıl sonrası? Seçimlerin 2023'e kalmayacağını düşünüyorlar. Ağır topların bir kısmını seçim sürecinde kamuoyuyla paylaşmayı planlıyorlar. Seçimlere giderken yeni bir rüzgar estireceğine inanıyorlar."

YENİ PARTİ İDDİASI

31 Mart seçimi öncesi başlayan yeni parti kulisleri, 23 Haziran'dan sonra daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğini aldığı iddia edilen Ali Babacan'ın, kurucu üyeleri arasında yer aldığı AK Parti'den istifa etmesi ise Ankara'da büyük yankı uyandırdı. Babacan, istifasından sonra yaptığı açıklamada "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" demesi yeni parti iddialarını güçlendirdi.

BABACAN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ali Babacan ile bir araya gelmiş ve yeni parti girişimini konuşmuştu. Görüşmeye dair detayları paylaşan Erdoğan, Gül ve Davutoğlu'na kastederek "Kırgınım" demişti. Erdoğan'ın yeni parti girişimlerini "Sırtımızdan hançerlediler" diye de yorumladığı iddia edilmişti.