Yeni kabine listesi kulisleri neler? Kabine değişikliği ne zaman olacak? Yeni kabine tahminleri

Ak Parti'de yeni kaine değişikliği bekleniyor. Yeni kabine listesi kulisleri neler, Kabine değişikliği ne zaman olacak merak ediliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahi Ünal, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında Kabine değişikliği hakkında açıklamaları sonrasında netleşen kabine değişikliğinde kimler kalacak, kimler gidecek? İşte yeni kabine tahminleri

Yeni kabine listesi kulisleri neler? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal,son günlerde medyada çokça konuşulan kabine değişikliğine ilişkin gündemi belirleyen açıklamayı yaptı. Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı: "Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

YENİ KABİNE KULİSLERİ

24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "Kabinedeki değişiklik bugün ya da yarın olması beklenen bir durum" ifadesini kullandı.

24 TV Ankara Temsilcisi Yiğitel, kabine revizyonuna ilişkin şunları söyledi:

"KABİNEDE BİR REVİZYON OLACAK"

Kabinedeki değişikliğin bugün ya da yarın yapılması bekleniyor. Bazı bakanlıkların bölünmesi de söz konusu. Buna dair çalışmalar devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Çalışma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bölünebileceğine yönelik çalışmaların devam ettiği konuşuluyor. Fakat kesinleşmiş bir şey yok. Burada amaç bakanlıklardaki çalışmayı hızlandırmak. Zamanlama açısından ise kaynakların bize söylediği eli kulağında, bugün yarın değişikliğin gerçekleşmesi bekleniyor.

"KABİNEDEKİ DEĞİŞİKLİK 7-8'İ BULABLİR"

Kabinedeki değişiklik, eğer bakanlıklarda bölünme olursa 7-8'i bulabileceği konuşuluyor. Öbür türlü 5-6 isimle sınırlı olabileceği ifade ediliyor. Bazı bakanların yer değiştirebileceği konuşuluyor. Buna dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki gündür yoğun çalışıyor.

AK PARTİ'DEN KABİNE AÇIKLAMASI GELDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yarın yapılacak AK Parti kongresine değinen Ünal, "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak" dedi.

Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı: "Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN OLACAK?

"Kabine değişikliği bekliyor muyuz?" sorusuna Ünal, "2023'e dönük sadece partide değil, diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız, ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz." karşılığını verdi.

Kabine değişikliğinin ne zaman olacağı henüz AK Parti'den bir açıklama gelmedi.

MKYK ASİL ÜYE ADAYLARI

1- Abdurrahim Fırat

2- Abdurrahman Kurt

3- Ahmet Büyükgümüş

4- Ahmet Gündoğdu

5- Ahmet Sami Ceylan

6- Alaattin Parlak

7- Ali İhsan Yavuz

8- Ayhan Salman

9- Ayşe Böhürler

10- Bayram Şenocak

11- Behiye Eker

12- Bekir Bozdağ

13- Belgin Uygur

14- Binali Yıldırım

15- Burhan Kayatürk

16- Burhan Sakallı

17- Bülent Tüfenkci

18- Büşra Paker

19- Cem Şahin

20- Cüneyt Yüksel

21- Çiğdem Karaaslan

22- Derya Yanık

23- Efkan Ala

24- Emine Zeybek

25- Emre Ete

26- Erkan Kandemir

27- Fatih Şahin

28- Fatma Aksal

29- Fatma Betül Sayan Kaya

30- Fatma Güldemet Sarı

31- Hacı Bayram Türkoğlu

32- Haluk İpek

33- Hamza Dağ

34- Hasan Sert

35- Hayati Yazıcı

36- İbrahim Halil Yıldız

37- İsa Sinan Göktaş

38- İsmail Cenk Dilberoğlu

39- Jülide Sarıeroğlu

40- Leyla Şahin Usta

41- Lütfiye Selva Çam

42- Mehmet Ali Zengin

43- Mehmet Kasım Gülpınar

44- Mehmet Nil Hıdır

45- Mehmet Özhaseki

46- Menderes Türel

47- Metin Bulut

48- Metin Külünk

49- Metin Tarhan

50- Murat Baybatur

51- Mustafa Köse

52- Mustafa Şen

53- Mustafa Yel

54- Mücahit Birinci

55- Numan Kurtulmuş

56- Nurcan Dalbudak

57- Nurettin Canikli

58- Orhan Miroğlu

59- Ömer Çelik

60- Ömer İleri

61- Özlem Zengin

62- Öznür Çalık

63- Resul Kurt

64- Seda Sarıbaş

65- Sevan Sıvacıoğlu

66- Sevgi Yiğit

67- Sumru Altuğ

68- Sunay Karamık

69- Şamil Tayyar

70- Şaziye Gündüz

71- Şebnem Koçakelçi

72- Tahir Akyürek

73- Tuba Vural Çokal

74- Türk İslam Karakoç

75- Vedat Demiröz

MKYK Yedek Üye Adayları

1- Tamer Akkal

2- Mücahit Yanılmaz

3- Azmi Ekinci

4- Hikmet Ayar

5- Korkmaz Karaca

6- Ahmet Bilal Kıymaz

7- Vildan Polat

8- Halise Çiftçi

9- Arzu Silin Günaydın

10- Davut Çoşkun Şiviloğlu

11- Işıl Kurnaz Baltacı

12- Emre Çalışkan

13- Melek Şimşek

14- Murat Çiçek

15- Emre Cemil Ayvalı

16- Sümeyye Bozkurt

17- Eyüp Gökhan Özekin

18- Fatih Çiftçi

19- Ali Arif Özzeybek

20- M. Belma Erdoğan

21- Nazan Aytop

22- Neslihan Cenk

23- Nesrin Ulema

24- Serpil Yılmaz

25- Sevde Sena Dağlı

26- Tuba Köksal

27- Aişe Nur Nacar

28- Mehmet Karabay

29- Harun Armağan

30- Kurtcan Çelebi

31- Ayşe Güliz Yılman

32- Mehmet Umur

33- Şevki Şar

34- M. Fatih Gök

35- Ahmet Fethan Baykoç

Merkez Disiplin Kurulu

Asil Üye Adayları

1- Ahmet Aydın

2- Abdulkadir Özel

3- Nevzat Şatıroğlu

4- Ali Özkaya

5- Ahmet Mücahit Arınç

6- Zehra Taşkesenlioğlu Ban

7- Zeynep Yıldız

8- Serkan Bayram

9- Çiğdem Koncagül

10- İffet Polat

11- Betül Altunsoy Yanılmaz

12- Fatma Öncü

13- Mehmet Sarı

14- Murat Alparslan

15- Zahir Soğanda

Merkez Disiplin Kurulu

Yedek Üye Adayları

1- Abdülmecit Tarhan

2- Abbas Aydın

3- Fatih Uyar

4- Serhat Karademir

5- Vahit Atalan

ÜSTÜ ÇİZİLEN İSİMLER

Yeni Merkez Karar ve Yürütme Kurulu için adaylar belli oldu. Mevcut MKYK'daki 21 isim çizik yedi. Mevcut MKYK üyesi Vildan Polat yedek üye olarak aday gösterilirken, çizik yiyen isimler şunlar: