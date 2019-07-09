Yeni basın kartlarının dağıtımına başlandı

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular (MGTC) Başkanı Fatih Avcı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni basın kartlarının bugün itibariyle tüm Türkiye'de basın mensuplarına dağıtılmaya başlandığını söyledi.

Yeni Kartların turkuaz ve pembe renkli olduğunu kaydeden Avcı, "Sarı basın kartı olarak bilenen kartı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından veriliyordu. Fakat sarın basın kartında bir değişime gidildi. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen sarı basın kartındaki özlük ve kullanım hakları tamamen bugün itibariyle yeni verilen turkuaz ve pembe temalı yeni kartlara aktarıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından imzalanıp, basın kartı almaya hak kazanan gazetecilere verilmiş ve değiştirilmiş oldu. Biz bu konuda bir mağduriyet yaşanmamasını istiyoruz. Bunun için de Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı olarak şehrimizin bütün emniyet görevlilerine, şoförlerine, güvenlik güçlerine ve basın mensuplarının görev yaptığı her alandaki giriş ve çıkışı sağlayan, bu kartın gazeteciye verdiği imtiyazların, karşı taraftan bilinmesi gereken bütün görevlilere sesleniyoruz. Sarın basın kartının bütün yetkileri turkuaz ve pembe tonlu yeni basın kartına aktarıldı. Bu konuda bir kafa karşılığı olacak. 'Bu kart basın kartı ama sarı basın kartı değil' denecek. Oysaki eski basın kartının rengi sarı olduğu için sarı basın kartı olarak adlandırılıyordu. Fakat önemli olan bu kartın işlevselliğiydi. Şimdi aynı haklar bundan sonra yeni basın kartı için de geçerli. Malatya'da yaklaşık 60 gazetecide bu kart olacak. Gazetecilerin görev yaptığı bütün kamu kurum ve kuruluşların görevlilerine sesleniyorum. Bu basın kartı, Cumhurbaşkanlığı tarafından dağıtılan yeni basın kartlarıdır. Lütfen bütün gazeteci arkadaşlar yeni basın kartını gösterdiğinde rengine takılaraktan bir zorluk çıkarmamalarını, bir direnç göstermemelerini rica ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA