Yemenliler, Türkiye'nin Libya müdahalesi ile Yemen'deki Arap Koalisyonunu kıyaslıyor
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Yemenliler, Türkiye'nin Libya müdahalesi ile Yemen'deki Arap Koalisyonunu kıyaslıyor

Yemenli Analist Halid Aklan, Türkiye'nin Libya müdahalesi ile Arap Koalisyonunun Yemen'e müdahalesini kıyaslayarak, "Türkiye Libya'da bir çocuk dahi öldürdü mü?

Yemenliler, Türkiye'nin Libya müdahalesi ile Yemen'deki Arap Koalisyonunu kıyaslıyor
21.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:10

Yemenli Analist Halid Aklan, Türkiye'nin Libya müdahalesi ile Arap Koalisyonunun Yemen'e müdahalesini kıyaslayarak, "Türkiye Libya'da bir çocuk dahi öldürdü mü? BAE ve Suudi liderliğindeki koalisyon 5 yıllık süreçte Yemen'de aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu binlerce masum insanı öldürdü" dedi.

Yemenliler, Yemen'de meşru hükümete destek amacıyla operasyon başlatan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) müdahalesi ile Türkiye'nin Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru hükümetine desteği kıyaslıyor. Yemenli analist Halid Aklan, Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen'de binlerce kişiyi katlettiğini dile getirerek, "Türkiye Libya'da bir çocuk dahi öldürdü mü" diye konuştu.

Analist Halid Aklan, Yemen'de savaş 6. yılına girerken meşru hükümetin varlığının zayıfladığına vurgu yaparak Türkiye'nin destek verdiği meşru Libya hükümetinin ise kısa bir sürede önemli askeri kazanımlar elde ettiğine dikkat çekti. Aklan, Arap koalisyonunun Yemen'de 26 Mart 2015 tarihinde başlattığı Kararlılık Fırtınası operasyonunun asıl hedefinin, Yemen halkının demokrasi ve siyasi çoğulculuk temelinde inşa etmek istediği devlet sistemini yıkmak olduğunu belirtti. Aklan, koalisyonun meşru hükümeti destekleme konusunda hiçbir zaman samimi olmadığını ifade etti.

Aklan, "Türkiye ile Arap Koalisyonunu karşılaştıracak olursak Türkiye'nin Libya müdahalesi başkentin Körfez destekli darbecilerin eline düşmesini engellemeye çalışıyor. Türkiye Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı açık bir anlaşma çerçevesinde müdahalesini gerçekleştirdi. Türkiye müdahalenin henüz başlangıcında olmasına rağmen askeri alanda önemli başarılara imza atıldı. Ancak BAE ve Suudi Arabistan'ın müdahalesi Yemen'e sadece felaket ve yıkım getirdi" şeklinde konuştu.

"Türkiye Libya hükümetine müdahale etmedi, darbe girişimini engellemeye çalıştı"

Analist Aklan Arap Koalisyonunun müdahalesi ile Yemen'de meşru hükümetin etkisiz hale getirildiğini dile getirerek, "Yemen hükümetine görevini yapması için geçici başkent Aden'e bile girişine izin verilmiyor. Yemen hükümeti Riyad'da adeta tutsak ve zorunlu ikameye tabi tutuldu. Ancak Türkiye Libya hükümetine müdahale etmedi. Hükümet başkanı Serrac'ı gözaltına almadı. Askeri atamalar yapmadı. Buna karşılık Türkiye meşru Libya hükümetine ülkenin istikrarını bozmaya çalışan darbe girişimini engellemeye çalıştı. Ancak BAE ve Suudi Arabistan ülkenin bütünlüğünü bozmaya çalışan milislere destek verdi" dedi.

"Arap Koalisyonu binlerce masum sivili katletti"

BAE ve Suudi Arabistan'ın Yemen'de hem sivillere hem askeri bölgelere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları hatırlatan Aklan, "BAE ve Suudi liderliğindeki koalisyon 5 yıllık süreçte gerek hava saldırıları gerekse uyguladığı abluka sebebiyle Yemen'de aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu binlerce masum insanı öldürdü. Ülkenin alt yapısı tamamen çökertildi. Bununla birlikte bu felaket hala devam ediyor" diye konuştu.

"Türkiye Libya'da bir çocuk dahi öldürdü mü? Körfez destekli isyancılar, şehirleri ve sivilleri sürekli bombalıyor"

Türkiye'nin askeri müdahalesi ile Libya'daki dengenin tamamen değiştiğinin altını çizen klan, "Türkiye Libya'da bir çocuk dahi öldürdü mü? Türk uçakları Libya'da şehirleri ya da sivilleri bombaladı mı? Herhangi bir çocuk ya da sivil öldü mü? Bu sorunun cevabını tüm dünya biliyor. Ancak Körfez destekli isyancılar, şehirleri ve sivilleri sürekli bombalıyor" diye konuştu.

Analist Aklan, BAE ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de hükümetin zaferini istemediğini ifade etti. - SANA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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