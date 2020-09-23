Yemen ordusu, Marib'de stratejik iki yeri Husilerden kurtardı
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Yemen ordusu, Marib'de stratejik iki yeri Husilerden kurtardı

23.09.2020 23:55 | Son Güncelleme: 24.09.2020 00:03
Yemen ordusu, Marib'de stratejik iki yeri Husilerden kurtardı

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki Marib ilinde Husilerin kontrolünde bulunan stratejik iki yeri kurtardığını açıkladı.

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki Marib ilinde Husilerin kontrolünde bulunan stratejik iki yeri kurtardığını açıkladı.

312. Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdu el-Hubeyşi'nin orduya ait internet sitesinde yayınlanan açıklamasına göre, Marib'e bağlı Survah ilçesinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarının desteklediği ordu birlikleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarda ordu birlikleri Survah ilçesine bağlı Tebbetu'ş-Şaif ve El-Muhtedi isimli stratejik iki yeri kurtarırken, Husilerden ölen ve yaralananlar oldu ve bazıları esir alındı.

Çatışmalarda ayrıca bazı askeri araçların yanı sıra bir zırhlı araç ele geçirildi.

Yemen'in farklı bölgelerinde Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ağustos ayının başından bu yana şiddetlendi. Çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı çatışmalar nedeniyle pek çok sivil de yerinden edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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