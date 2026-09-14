Bursa’da spor camiasını yasa boğan ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu
Bursa’da güreş antrenörü Zeki Gümüş (55), görev yaptığı spor salonunda hayatını kaybetmiş halde bulundu.
- Bursa'da güreş antrenörü Zeki Gümüş (55), görev yaptığı Atıcılar Spor Kompleksi'nde hayatını kaybetmiş halde bulundu.
- Gümüş'ten haber alamayan öğrencilerinin odaya girmesiyle ortaya çıkan olayın ardından polis inceleme başlattı.
- Gümüş'ün kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.
Bursa'da güreş antrenörü Zeki Gümüş (55), görev yaptığı Atıcılar Spor Kompleksi'nde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Gümüş'ten haber alamayan öğrencilerinin odaya girmesiyle ortaya çıkan olayın ardından polis inceleme başlattı.
ÖĞRENCİLERİ ODADA HAREKETSİZ BULDU
Olay, Atıcılar Spor Kompleksi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllardır güreş sporuna emek veren antrenör Zeki Gümüş'ten bir süre haber alamayan öğrencileri, durumdan şüphelenerek bulunduğu odaya girdi.
Gümüş'ü hareketsiz halde bulan öğrenciler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine spor kompleksine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 55 yaşındaki Zeki Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yıllarını güreş sporuna adayan Gümüş'ün çok sayıda sporcu yetiştirdiği, öğrencileri arasında milli sporcu Zeki Akgül'ün de bulunduğu belirtildi.
ÖLÜM NEDENİ İNCELEMENİN ARDINDAN NETLEŞECEK
Gümüş'ün ölümü öğrencileri ve spor camiasında üzüntüye neden oldu. Kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.