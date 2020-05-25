Yeliz Yeşilmen'den yeni açıklama
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Yeliz Yeşilmen'den yeni açıklama

Eşi Ali Uğur Akbaş ile kamera karşısına geçen Yeliz Yeşilmen " Biraz tatsız olaylar yaşandı.

Yeliz Yeşilmen'den yeni açıklama
25.05.2020 19:19 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:55

Eşi Ali Uğur Akbaş ile kamera karşısına geçen Yeliz Yeşilmen " Biraz tatsız olaylar yaşandı. Kendi aramızda çözmeye çalıştığımz sorunlarımız var. Zamana bırakıyoruz. Çözdüğümüzde açıklama yapacağız. Şu anda aynı evde kalıyoruz. Bizim iki çocuğumuz var. Aile içinde böyle tatsız olaylar oluyor. Bunun üçüncü şahıslarla alakası yok" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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