Üniversite Uluslararası Bakalorya (IB) öğretmenleri yetiştiriyor Yeditepe Üniversitesi, uluslararası geçerliliği olan lise diploması sahibi öğrenciler yetiştirecek öğretmenler için sertifika programı düzenliyor.

Yeditepe Üniversitesi, uluslararası geçerliliği olan lise diploması sahibi öğrenciler yetiştirecek öğretmenler için sertifika programı düzenliyor.

Günümüzde öğrencilerin uluslararası geçerliliği bulunan lise diplomasına sahip olma istekleri Uluslararası Öğretmenlik Sertifika Programlarına olan ilgiyi artırdı. Türkiye'de 50 özel ve 5 devlet okulu öğrencilerine International Baccalaureate (IB - Uluslararası Bakalorya) diploma programına katılma imkanı sunuyor. Ancak okulların, bu programda ders verecek niteliklere sahip öğretmenleri bulmakta zorlandığı belirtiliyor.

Yeditepe Üniversitesi, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) tarafından akredite edilerek dünya genelinde IB Diploma Programı (IBDP) Öğretmenliği Sertifika Programını yürüten 37 üniversiteden biri olmaya hak kazandığını duyurdu. Üniversite, Eğitim Fakültesi'nin araştırma, uygulama, çok yönlü donanım ve uluslararasılaşma prensipleriyle birebir örtüştüğü belirtilen sertifika programı sayesinde uluslararası donanıma sahip öğretmenler yetiştirildiğini belirtti.

İKİNCİ DÖNEM 21 EYLÜL'DE

IBO tarafından tanınan bir program olan IBDP Öğretmenliği Sertifika Programı, öğretmenlerin IB Diploma Programında ders vermek için gerekli bilgi ve yetkinlikleri edinmelerini sağlamayı hedefliyor. Türkiye'de ilk ve tek olduğu belirtilen sertifika programı olarak sunulan bu programı tamamlayan öğretmenler, IBO tarafından verilen sertifikaya sahip oluyor. İlk mezunlarını geçtiğimiz bahar döneminde veren sertifika programı, ikinci dönemine 21 Eylül'de başlayacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa üniversitelerin eğitim fakültelerinin Türkçe, İngilizce, Matematik, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İşletme, Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi, İşletme ve Yönetim, Biyoloji alanlarında "öğretmenlik" eğitimi almış¸, ilgili formasyon eğitimini tamamlamış¸, öğretmenlik tecrübesi olan ya da öğretmenliğe yeni adım atacak ve Türkiye'de ya da yurtdışında, IB dünya okullarında çalışmayı hedefleyen öğretmenler başvurabiliyor. Başvuru için genel not ortalamasının minimum 2,5 olması ve İngilizce yeterlilik sınavı belgesi gerekiyor.

PROGRAM NELERİ İÇERİYOR?

Program kapsamında, katılımcılara IB'nin misyon ve felsefesi ile birlikte: program hazırlama süreçleri, IB programlarında öğretme ve öğrenme, IB Diploma Programı kapsamındaki derslerde değerlendirme ve mesleki öğrenme hakkında bilgi ve beceri sahibi olacakları 3 temel ders veriliyor. Diğer temel dersler için ön koşul olarak tanımlanan bu üç dersin yanı sıra katılımcılar ayrıca kendi özel alan öğretimiyle ilgili 2 zorunlu ders ve kendi ilgi alanlarına göre bir seçmeli ders alıyor.

İSTEK OKULLARINDA STAJ OLANAĞI

Sertifika programı kapsamında öğretmenler, I·STEK Acıbadem Okulları ve İSTEK Atanur Oğuz Okullarında IB Diploma Programı derslerini gözlemleme ve öğretmenlik uygulaması yapma olanağına sahip oluyor. Program kapsamında öğretmenlerin ayrıca, IB okullarında eylem araştırma çalışması yapıp elde ettikleri bulguları yazılı olarak sunmaları bekleniyor. Yeditepe Üniversitesi bu kapsamda İstanbul'daki tanınmış, diğer IB dünya okullarıyla işbirliği anlaşması imzalama çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıntılı bilginin http://egitim.yeditepe.edu.tr/en/global-teaching-certificate-program adresinden alınabileceği belirtildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA