Yedaş Şebeke Yönetim Merkezi ile Yüzde 32 Daha Hızlı

YEDAŞ Genel Müdür Vekili & Dağıtım Direktörü Akın Şahin, 2017 yılında hayata geçirdikleri "Şebeke Yönetim Merkezi" ile büyük bir başarı yakaladıklarını, farklı sebeplerle meydana gelen arıza ve kesintilere müdahale süresini yüzde 32 oranında iyileştirdiklerini söyledi.

YEDAŞ, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop illerinde kurduğu Şebeke Yönetim Merkezleri ile arıza ve kesintileri, tek bir merkezden yönetmeye ve yönlendirmeye başladı. Şebeke yönetim operatörleri, AGİS, SAP/PM, SCADA, GIS üzerinden elektrik dağıtım şebekesinde oluşan değişlikleri anlık takip ederek ilgili verileri bir araya getiriyor. Elde edilen bilgiler arasındaki bağlantı ve etkileşimlerini tespit ediyor. Gelen arıza ve kesinti bildirimlerine akıllı şebeke unsurlarını kullanarak aksiyon alıyor. Arıza türü ve lokasyonuna göre en uygun ekip ve malzemenin yönlendirilmesini sağlıyor. Bu sayede daha verimli ve etkin sonuç alınmasıyla birlikte daha kısa sürede çözüme kavuşturulmasına imkan tanıyor. Şebeke Yönetim Merkezlerinde, yönetim operatörlerinin 7/24 hizmet vermeye başlamasıyla birlikte, 2017 yılının Nisan- Aralık ayları arasındaki dönemde 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 32 oranında daha hızlı sürede müdahale gerçekleştirildi.

"Teknolojik yatırımlarımızı işletme süreçlerinde kullanmaya başladık"

Saha operasyonlarını hızlandırmak amacıyla Şebeke Yönetim Merkezleri kurduklarını ifade eden YEDAŞ Genel Müdür Vekili & Dağıtım Direktörü Akın Şahin, "Elektrik dağıtım şebekesi özelliklerini çok iyi bilen arıza onarım bakım çalışanlarımıza, SCADA Merkezimizde, izleme sistemleri üzerinden gelen arıza ve kesinti bildirimlerini, kontrol ve müdahale sürecini yönetmeleri için eğitim düzenledik. Bu sistem ile şirketimizin teknolojik yatırımlarını, işletme süreçlerinde daha etkin kullanmaya başladık ve bu sayede arızaların daha hızlı çözülmesini, arıza süresinin önemli oranda kısalmasını sağladık. Elektrik dağıtımı alanında geliştirilen yeni teknoloji ve uygulamaları yakından takip ediyoruz. Özellikle şebekenin daha hızlı ve verimli yönetilmesi amacıyla akıllı şebeke konusunda sürekli geliştirmeler yapıyoruz. Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarımıza aynı motivasyon ile devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN