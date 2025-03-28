YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: YDS sonuçları açıklandı mı? YDS/1 ÖSYM sonuç sorgulama ekranı 2025!

ÖSYM'nin düzenlediği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları erişime açıldı. Sınava katılan binlerce aday, puanlarını ve doğru-yanlış sayılarını öğrenmek için YDS sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday işlemleri şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuç belgelerine ulaşabiliyor. Peki, YDS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ÖSYM sonuç ekranı linki ve YDS puan hesaplamasıyla ilgili detaylar…

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından her yıl belirli dönemlerde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları, adayların erişimine açıldı. Sınavdan aldıkları puanları merak eden adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte ÖSYM'nin resmi internet sitesine akın etti.

Adaylar, ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak YDS puanlarına, testlerdeki doğru-yanlış sayılarına ve resmi sınav sonuç belgelerine ulaşabiliyor.