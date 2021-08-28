Yazın son aylarının tadını çıkaran Seray Sever'den mavi bikinili poz
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Yazın son aylarının tadını çıkaran Seray Sever'den mavi bikinili poz

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Seray Sever, yazın son aylarının tadını çıkarıyor. Sever, denize girdikten sonra çekildiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Yaz aylarının sonuna gelinmesiyle birlikte ünlü isimler de sıcak havaların tadını son bir kez daha çıkarmak istiyor. Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül'le dünyaevine girmesi çok konuşulan oyuncu ve sunucu Seray Sever, tüm dedikodulardan uzak mutlu bir evlilik sürüyor. Sever, takipçileriyle sık sık fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor.

MAVİ BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Sever, Instagram hesabından bu kez de denize girdikten sonra çekildiği mavi bikinilini pozunu paylaştı. Ünlü sunucunun "Mavi" notuyla yaptığı paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni geldi. Sever'in hayranları fotoğrafı çok beğendiklerini belirterek, "Doğal güzellik maşallah", "Gözlükler harika", "Moda ikonu" gibi yorumlarda bulundu.

Yazın son aylarının tadını çıkaran Seray Sever'den mavi bikinili poz
Yazın son aylarının tadını çıkaran Seray Sever'den mavi bikinili poz
Yazın son aylarının tadını çıkaran Seray Sever'den mavi bikinili poz
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Yazın son aylarının tadını çıkaran Seray Sever'den mavi bikinili poz - Haberler Magazin
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