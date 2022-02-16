Yazıcoğlu helikopterinin kaza kırım heyeti başkanı: Pilot, kalkışını dahi bildirmiyor

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili tanık olarak dinlenen Kaza Kırım Heyeti Başkanı Ferudun Seren, helikopterin pilotaj hatası sonucu düştüğünü belirterek, "Eksik bir ekipmanla uçuyor, ısrarcı oluyor, hatta kalkışını bile bildirmiyor" dedi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mat 2009 düşen helikopterde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclisi Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve Pilot Mustafa Kaya İstektepe hayatını kaybetti. Uçağın düşmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulundukları suçlamasıyla 19 kişinin yargılandığı davanın Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'nci duruşmanın 3'üncü gününde Kaza Kırım Heyeti Başkanı Ferudun Seren, tank olarak dinlendi.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, helikopterin düşmesi ile ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ana soruşturma dosyasının akıbetinin sorulmasına, Muhsin Yazıcıoğlu'nun 3 korumasının tanık olarak dinlenmesine karar verip davayı 23 Mayıs'a erteledi.