Yaz Spor Okulları muhteşem bir şenlikle kapılarını açtı
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Yaz Spor Okulları muhteşem bir şenlikle kapılarını açtı

Yaz Spor Okulları muhteşem bir şenlikle kapılarını açtı
Habermetre - Haberler | Toplum

Eyüpsultan Belediyesi, Gençlik Merkezleri ve Bilgi Evleri Yaygın Eğitim Programı kapsamında Yaz Spor Okulları öğrencilerine yönelik şenlik düzenledi.

Eyüpsultan Belediyesi, Gençlik Merkezleri ve Bilgi Evleri Yaygın Eğitim Programı kapsamında Yaz Spor Okulları öğrencilerine yönelik şenlik düzenledi.

10 branşta yaklaşık 7 bin 300 öğrencinin katıldığı ve çocukların doyasıya eğlendiği Yaz Spor Okulları Şenliği Genç Akademi Müzik Grubu'nun mini konser dinletisi ile başlayıp; palyaço, sihirbazlık, kukla, stand up gösterileri ile devam etti. Ardından çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Alibeyköy Osmanlı Parkı'nda düzenlenen şenlikte sportif aktiviteler ve yarışmalar yapılırken geleneksel çocuk oyunlarına da yer verildi. Şenlik alanında Şişme Oyun Grupları, 4x4 Balon Futbolu, Su Balonu, Okçuluk, futbol turnuvası, koordinasyon parkurları yer aldı.

"YÜZME HAVUZLARI TAMAMLANINCA YAZ OKULLARINA REKOR KATILIM OLACAK"

Yaz spor okulları şenliğinde gençleri ve çocukları yalnız bırakmayan ve eğlencelerine ortak olan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken bu yıl yaz okullarına yedi bin 300 Eyüpsultanlı çocuğun katıldığını belirterek şunları söyledi;

"Bu yıl yaklaşık 10 branşta yedi bin 300 çocukla yaz spor okullarımıza başladık. Yüzme havuzları bitince bu sayıyı 10 bin çocuğa çıkarak yaz spor okullarımız devam edecek. Ağustos ayının sonunda da kapanışını yapacağız. Katılımın yoğun olacağını zaten biliyorum hatta daha fazlası olacaktı ama izdiham olmaması sebebiyle kontrollü tuttuk. Yaz spor okullarımız bir hafta önce açıldı aslında ancak biz bugün şenlik yaparak açılışımızı gerçekleştirdik. "

Kaynak: Habermetre

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